باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، سه شنبه دوم و چهارشنبه سوم دی ماه، طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منزل در شهر تهران اجرا میشود.
سردار سید ابوالفضل موسوی پور گفت: علیرغم اینکه تردد زوج و فرد توسط دوربینهای شهرداری مستقر در سطح شهر رصد و پایش میشوند، پلیس راهور تهران بزرگ نیز با استقرار تیمهای گشتی در ورودیها و گلوگاههای مورد نظر در سطح شهر نسبت به رصد تخلف خودروهایی که زوج و فرد را رعایت نمیکنند، و نیز نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا هم اقدام مینماید.
قابل ذکر است تردد سرویسهای مدارسی که قبلا مجوز دریافت کرده بودند نیز بلامانع است.
همچنین خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران میتوانند تردد نمایند؛ و صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.