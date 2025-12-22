باشگاه خبرنگاران جوان _ مرتضی جلائی‌فر مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان گفت: به منظور تسهیل خدمت‌رسانی، هفته‌ای ۳۰ لیتر بنزین به خودرو‌های فاقد کارت سوخت، مسافران و خودرو‌های خارج از طرح کدینگ منطقه‌ای اختصاص می‌یابد.

وی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «بازتاب» از شبکه استانی هامون، با اعلام این خبر اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ جایگاه عرضه بنزین در سطح منطقه زاهدان فعال است که از این تعداد، ۴۶ جایگاه به کارت سوخت اضطراری مجهز بوده و به شهروندان و مسافران خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۳۰ لیتر بنزین با کارت سوخت جایگاه در بازه‌های زمانی مشخص به خودرو‌های مشمول (نوشماره، درخواست المثنی، خودرو‌هایی که تاکنون وارد طرح کدینگ منطقه‌ای نشده‌اند و همچنین مسافران) اختصاص می‌یابد. همچنین خودرو‌هایی که سهمیه بنزین آنها به اتمام رسیده است، در روز‌های پایانی هر ماه می‌توانند از بنزین کارت جایگاه استفاده کنند.

