باشگاه خبرنگاران جوان _ مرتضی جلائیفر مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان گفت: به منظور تسهیل خدمترسانی، هفتهای ۳۰ لیتر بنزین به خودروهای فاقد کارت سوخت، مسافران و خودروهای خارج از طرح کدینگ منطقهای اختصاص مییابد.
وی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «بازتاب» از شبکه استانی هامون، با اعلام این خبر اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ جایگاه عرضه بنزین در سطح منطقه زاهدان فعال است که از این تعداد، ۴۶ جایگاه به کارت سوخت اضطراری مجهز بوده و به شهروندان و مسافران خدمات ارائه میکنند.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۳۰ لیتر بنزین با کارت سوخت جایگاه در بازههای زمانی مشخص به خودروهای مشمول (نوشماره، درخواست المثنی، خودروهایی که تاکنون وارد طرح کدینگ منطقهای نشدهاند و همچنین مسافران) اختصاص مییابد. همچنین خودروهایی که سهمیه بنزین آنها به اتمام رسیده است، در روزهای پایانی هر ماه میتوانند از بنزین کارت جایگاه استفاده کنند.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان