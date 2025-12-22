تصویری از امام خمینی (ره) که شهید سلیمانی را انقلابی کرد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0627\u062c \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u0647) \u062f\u0631 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0639\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0646\u062f\u060c \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u0633\u0627\u0632 \u0639\u0644\u0627\u0642\u0647 \u0627\u0648 \u0628\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u0646\u0641\u0631\u062a \u0627\u0632 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u067e\u0647\u0644\u0648\u06cc \u0634\u062f.\n