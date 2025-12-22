باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رشد چشمگیر آثار در این دوره گفت: در جشنواره دهم بیش از چهار هزار و ۲۰۴ اثر به دبیرخانه رسید که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

او افزود:آثار در سه بخش هنرهای تجسمی، نمایشی و آوایی داوری شدند؛ بخشی که برای نخستین بار به رشته‌های آوایی اختصاص یافت.

به گفته معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور، در بخش تجسمی، رشته‌هایی چون طراحی، نقاشی، گرافیک، عکاسی، خوشنویسی، نگارگری، کاریکاتور و معماری حجمی مورد رقابت قرار گرفت.

او افزود:در بخش نمایشی نیز طلاب آثار خود را در زمینه تهیه‌کنندگی، کارگردانی، بازیگری، فیلمنامه، فیلم کوتاه و بلند، انیمیشن و کلیپ ارائه کردند. بخش آوایی شامل تواشیح، سرود، صوت و لحن قرآن کریم، مرثیه‌خوانی، مناجات‌خوانی، دعاخوانی، سخنرانی، کلاس‌داری و نغمه‌خوانی بود.

به گفته معاون تبلیغ حوزه‌های علمیه، موضوعات جشنواره در دو بخش آزاد و ویژه تعریف شده‌اند.

او افزود: جهاد تبیین، تبلیغ و کنش‌گری حوزه، هویت طلبگی، امیدآفرینی، خانواده و سبک زندگی، زیست مجازی، حجاب و عفاف و فرهنگ و تمدن اسلامی از اولویت‌های جشنواره بودند.

رفیعی همچنین تأکید کرد: موضوع ویژه جشنواره دهم، تبلیغ نوین و هوش مصنوعی، یعنی تولید آثار هنری برای ترویج آموزه‌های دینی و انقلابی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

رفیعی حضور داوران برجسته کشوری و برنامه‌ریزی برای تجلیل از پیشکسوتان هنری حوزه را از ویژگی‌های تازه این دوره دانست و گفت در مراسم اختتامیه، مسئولانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر نهادهای کشوری و استانی حضور خواهند داشت.