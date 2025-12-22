\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u062c\u0639\u0641\u0631 \u0642\u0627\u0626\u0645\u200c\u067e\u0646\u0627\u0647 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646\u200c \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0628\u0639\u0636\u06cc \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u062d\u0642\u0648\u0642 \u06cc\u06a9 \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0686\u0646\u062f \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0634\u0648\u062f \u0627\u0645\u0627 \u06a9\u0633\u06cc \u0628\u06cc\u06a9\u0627\u0631 \u06cc\u0627 \u0645\u0634\u0645\u0648\u0644 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n\u00a0