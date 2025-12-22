باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (دوشنبه اول دی ماه) به همراه میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، چالش‌های تأمین گاز واحد‌های صنعتی استان به ویژه در فصل سرما مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین پایدار انرژی صنایع و رفع موانع پیش‌رو تأکید شد.

استاندار گیلان در این دیدار با اشاره به نقش کلیدی واحد‌های تولیدی در اقتصاد استان، خواستار همکاری و هم افزایی بیشتر شرکت ملی گاز ایران برای رفع دغدغه‌های صنعتی و جلوگیری از بروز محدودیت‌های احتمالی در ماه‌های سرد سال شد.

همچنین موضوع حریم خط لوله گاز عبوری از استان گیلان و تأثیر آن بر طرح‌های توسعه شهری و زندگی ساکنان مناطق مجاور از دیگر محور‌های این جلسه بود که طرفین بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی و هماهنگ در این زمینه تأکید کردند.

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با مدیریت استان، از بررسی راهکار‌های مشترک و اتخاذ تدابیر ویژه به‌منظور رفع چالش‌های موجود و پاسخگویی به نیاز‌های استان گیلان خبر داد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان