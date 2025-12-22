چالش‌های تأمین گاز واحد‌های صنعتی گیلان در دیدار استاندار با مدیرعامل شرکت ملی گاز مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (دوشنبه اول دی ماه) به همراه میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، چالش‌های تأمین گاز واحد‌های صنعتی استان به ویژه در فصل سرما مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین پایدار انرژی صنایع و رفع موانع پیش‌رو تأکید شد.

استاندار گیلان در این دیدار با اشاره به نقش کلیدی واحد‌های تولیدی در اقتصاد استان، خواستار همکاری و هم افزایی بیشتر شرکت ملی گاز ایران برای رفع دغدغه‌های صنعتی و جلوگیری از بروز محدودیت‌های احتمالی در ماه‌های سرد سال شد.

همچنین موضوع حریم خط لوله گاز عبوری از استان گیلان و تأثیر آن بر طرح‌های توسعه شهری و زندگی ساکنان مناطق مجاور از دیگر محور‌های این جلسه بود که طرفین بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی و هماهنگ در این زمینه تأکید کردند.

بررسی چالش‌های تأمین گاز صنایع گیلان

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با مدیریت استان، از بررسی راهکار‌های مشترک و اتخاذ تدابیر ویژه به‌منظور رفع چالش‌های موجود و پاسخگویی به نیاز‌های استان گیلان خبر داد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: صنایع گیلان ، تأمین گاز
