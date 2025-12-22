جانشین پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه هاشمی رفسنجانی از امشب مسدود خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: خروجی مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه هاشمی رفسنجانی از ساعت: ۲۲ امشب یکم دی ماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی بمنظور انجام عملیات عمرانی، مسدود خواهد شد.

وی افزود: مجوز انسداد کامل این مسیر بزرگراهی فقط در شب صادر شده تا در روز امکان تردد برای شهروندان فراهم گردد.

سرهنگ بهرام آبادی ادامه داد: از رانندگان گرامی درخواست می‌شود در زمان انسداد این مسیر ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه کافی به جلو در حین رانندگی، در این مسیر تا بزرگراه شهید همت ادامه مسیر بدهند و از بزرگراه شهید همت به‌عنوان معبر جایگزین استفاده نمایند و با عوامل مجری این پروژه همکاری لازم را داشته باشند تا در زمان تعیین شده نسبت به اجرای عملیات و بازگشایی مسیر اقدام گردد.

