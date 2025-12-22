مراسم بزرگداشت هفتمین روز ارتحال آیت الله سید محمد شاهچراغی در مسجد امام حسن عسکری قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-در مراسم بزرگداشت هفتمین روز درگذشت آیت الله شاهچراغی که علما، فضلا، طلاب، بیوت مراجع عظام تقلید، برخی اعضای جامعه مدرسین، نیرو‌های نظامی و انتظامی، مسئولین استان و قشر‌های مختلف حضور داشتند، پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب قرائت و یاد آن عالم مبارز گرانی داشته شد.

آیت الله سید محمد شاهچراغی در ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسن‌آباد از توابع دامغان به دنیا آمد؛ وی تحصیلات مقدماتی را در دامغان و سمنان گذراند و سپس در حوزه علمیه قم به تکمیل تحصیلات خود پرداخت.

وی یکی از شاگردان امام خمینی (ره) بود و بخاطر فعالیت و مبارزه با رژیم طاغوت توسط ساواک دستگیر و به محکوم زندان محکوم شد.

مدیر کل بنیاد شهید استان سمنان، امامت جمعه سمنان و شهر مهدیشهر، نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان و نمایندگی مردم استان سمنان در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری از جمله سوابق آن مرحوم است.