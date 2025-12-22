باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پیشرفت‌های فضایی ایران در سال‌های پس از انقلاب + فیلم

۱۸ سال از طراحی و ساخت اولین ماهواره بومی ایران می‌گذرد و طی این سال‌ها پیشرفت‌های چشمگیری در این عرصه رقم خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین ماهواره بومی ایران ۱۸ سال پیش طراحی و ساخته شده و حالا بعد از حدود دو دهه فناوری رو به رشد فضایی ایران محصولات جدیدی دارد که دی ماه امسال به فضا پرتاب خواهند شد.

مطالب مرتبط
پیشرفت‌های فضایی ایران در سال‌های پس از انقلاب + فیلم
young journalists club

افول قدرت اتحادیه اروپا در جهان + فیلم

پیشرفت‌های فضایی ایران در سال‌های پس از انقلاب + فیلم
young journalists club

برنامه ریزی بلندمدت چین برای پیشتازی در رقابت فضایی + فیلم

پیشرفت‌های فضایی ایران در سال‌های پس از انقلاب + فیلم
young journalists club

ماهواره‌های سنجشی ابزاری راهبردی در مدیریت منابع + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
باران بالستیک در جهنم صهیونی + فیلم
۱۲۰۵

باران بالستیک در جهنم صهیونی + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
حرکات دروغین یک صهیونیست در اجتماع حامیان فلسطین + فیلم
۷۰۳

حرکات دروغین یک صهیونیست در اجتماع حامیان فلسطین + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
دورهمی به سبک ایرانی در بلندترین شب سال + فیلم
۶۸۳

دورهمی به سبک ایرانی در بلندترین شب سال + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
زنجیره‌ای از ایده تا تولید محصول نهایی + فیلم
۵۰۶

زنجیره‌ای از ایده تا تولید محصول نهایی + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
بیانات رهبر انقلاب درباره فضیلت ایام مبارک ماه رجب + فیلم
۵۰۱

بیانات رهبر انقلاب درباره فضیلت ایام مبارک ماه رجب + فیلم

۰۱ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.