هشدار نهادهای حقوق بشری درباره افزایش صادرات تسلیحات اسرائیل + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند افزایش صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی می‌تواند به تشدید درگیری‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در مناطق مختلف منجر شود و از نهادهای بین‌المللی خواستند خریداران این جنگ‌افزارها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

این در حالی است که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده تقاضا برای خرید جنگ‌افزار از سوی کشورهای اروپایی و آسیایی نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد افزایش یافته است؛ آماری که واکنش تند نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است.