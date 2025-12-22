باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خاطره حاج قاسم از کتک زدن پاسبان زمان شاه به خاطر تعرض به دختر بی‌حجاب + فیلم

ماجرای کتک خوردن پاسبان زمان شاه از حاج قاسم به دلیل تعرض به دختر بی حجاب را از زبان خود این شهید بشنوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخش هایی از سخنان حاج قاسم سلیمانی از دوران جوانی خود و برخورد با پاسبان زمان پهلوی که به یک دختر بی حجاب تعرض کرده بود.

