باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست هم‌افزایی زنان پیشرو در سپهر سیاسی ایران، با اشاره به نقش و حضور زنان، اظهار کرد: حضور زنان در عرصه‌های مختلف، من‌جمله در عرصه‌های سیاسی، جزو موضوعاتی است که در دنیا عمر زیادی از آن نمی‌گذرد.

وی افزود: معمولاً زنان در طول تاریخ ما حتی اگر تأثیرگذاری هم داشتند، در فضای خلوت‌نشینی بوده که تأثیرگذاری داشتند. پس از جنگ جهانی دوم فضایی باز شد که زنان بتوانند در آن تأثیرگذاری‌های بارز سیاسی داشته باشند؛ البته این را باید استثنا کنیم از ادبیات دینی‌مان و تأثیرگذاری که بزرگوارانی نظیر حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) داشتند که طبیعتاً تأثیرگذاری بسیار معناداری است و این نشان از پیشرو بودن مکتب اسلام در این حوزه دارد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در عصر فعلی، قرار گرفتن در فضای سیاست کاری است که باید ابتدا برای آن آماده بود؛ اگر ندانیم کجا گام می‌گذاریم، هزینه‌هایی که بر روح ما تحمیل می‌شود، هزینه‌های بسیار سنگینی هستند.

مهاجرانی تصریح کرد: نماینده مجلس بودن، وزیر بودن، معاون وزیر بودن، معاون رئیس‌جمهور بودن و… هر کدام از اینها موقعیت‌هایی است که در کنار مثبت بودن خودشان، آدمی باید کاملاً بداند که در چه جایگاهی قرار گرفته و در ازای چیز‌هایی که در موقعیت سیاسی به دست می‌آورد، چه چیز‌هایی را باید از دست دهد و بتواند به اندازه کافی بین داد و ستد این دو تعادل برقرار کند.

وی افزود: کم نبودند کسانی که در این موقعیت قرار گرفتند ولی نتوانستند تاب بیاورند و به‌جهت اینکه مخرج مدیریت در زنان کم است.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه تعداد زن‌ها در حوزه‌های مدیریت کلان کم است، اظهار کرد: اگر مراقب این موضوع نباشیم و صورت این کسر زیاد شود، این کسر خودش را بزرگ نشان می‌دهد؛ این به جهت این نیست که موفقیت زن‌ها کمتر است، اتفاقاً زن‌ها برای اینکه موفق باشند حتماً باید چند برابر مردان کار کنند تا موفق شوند. زنانی که وارد عرصه‌های مختلف می‌شوند، من‌جمله کار‌های سیاسی و اجرایی رده‌بالا، باید خود را به‌درستی آماده کنند و بتوانند به یک تعادلی بین زندگی شخصی خود برسند.

مهاجرانی با بیان اینکه همه ما دختریم، همسریم و مادریم، گفت: اینها موضوعاتی هستند که قالب زن‌ها تجربه می‌کنند؛ حتی اگر همسر و مادر هم نباشند، دخترِ کسی هستند. باید مراقبت کنیم که در طول این مسیر متعادل رفتار کنیم؛ همچنین باید از ارزش‌های درونی خود مراقبت کنیم و بدانیم که چه چیزی را از دست می‌دهیم و چه چیزی را به دست می‌آوریم و چگونه در طول این قضیه بتوانیم یک ردپای درستی از زنان مدیر به جا بگذاریم که بتواند الگویی باشد برای آیندگان ما.

وی افزود: هر زنی که امروز در لایه‌ای از مدیریت در حال ایفای نقش است، باید بداند که به‌عنوان یک نماد نقش‌آفرینی می‌کند و باید به این موضوع دقت داشته باشیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: بخواهیم یا نخواهیم، نگاهی که می‌شود از چنین جنسی است. خیلی باید مراقب همه چیز باشیم و مهم‌ترین چیزی که باید مراقبش باشیم خودمان هستیم؛ ارزش‌های خود، درون خود و اینکه چه چیزی را می‌دهیم و چه چیزی را می‌گیریم و در طول این مسیر مراقبت کنیم که انسانیت‌مان که ارزشمندترین گوهری است که در وجود ما نهفته است، آسیب نبیند.

مهاجرانی تأکید کرد که باید مراقبت کنیم ارزش‌های ما آسیب نبیند.

وی با اشاره به سخنانی از امام علی (ع) تصریح کرد: ما بر سر ارزش‌های خود می‌لرزیم، ارزش‌های ما زنان باید گسترش نگاه مادرانگی باشد، باید گسترش نگاه زنانه در موضوعات سیاست‌گذاری و لرزیدن بر سر درد مردم باشد.

سخنگوی دولت در پایان گفت: باید مراقبت شود از اینکه خدای‌نکرده در طول این مسیر چیزی با عنوان ضد ارزش جای این ارزش‌ها را نگیرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت