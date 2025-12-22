باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه در گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت مردم را رها کرده است، گفت: ابتدا باید تأکید کنم که این برداشت صحیح نیست. ممکن است چنین ذهنیتی مطرح شود، اما واقعیت‌های آماری چیز دیگری را نشان می‌دهد.

وی افزود: زمانی که دولت کار خود را تحویل گرفت، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. در پایان سال گذشته و پیش از وقوع جنگ، تورم به حدود ۳۲.۵ درصد کاهش یافت و در حال حاضر نیز نرخ تورم حدود ۴۱ درصد است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با توضیح مفهوم تورم افزود: تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و بر اساس یک سبد کالای استاندارد شامل حدود ۳۱۰ تا ۳۴۰ قلم کالا و خدمات از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و سایر خدمات محاسبه می‌شود که هرکدام وزن مشخصی در محاسبه دارند.

قائم‌پناه ادامه داد: هرگاه نظام عرضه و تقاضا دچار اختلال شود، یعنی عرضه کاهش یابد یا تقاضا بیش از توان عرضه افزایش پیدا کند، تورم ایجاد می‌شود. این موضوع یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور پزشکیان تصریح کرد: وقتی گفته می‌شود عامل اصلی تورم دولت است، منظور این نیست که یک دولت خاص تورم ایجاد کرده، بلکه ساختار اقتصادی کشور طی سال‌ها با پدیده رشد بالای نقدینگی مواجه بوده است. اقتصاددانان معتقدند حدود دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانک‌ها و یک سوم آن ناشی از کسری بودجه است.

قائم‌پناه در توضیح ناترازی بانکی گفت: ناترازی بانک‌ها به این معناست که بانک‌ها تسهیلات را با نرخ‌های بهره بالا، مثلاً ۳۴ درصد، به متقاضیان پرداخت می‌کنند، در حالی که سود پرداختی به سپرده‌های مردم حدود ۳۰ درصد است. این ساختار خود به تشدید رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منجر می‌شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور درخصوص انحلال بانک آینده و بی انضباطی های مالی برخی بانک ها گفت: به جای سرمایه تولید، وام‌ها را به چه کسانی دادند؟ رفتند ایران‌مال ساختند. این بیماری در دولت‌های مختلف وجود داشته است. حالا قرار است در دولت آقای پزشکیان با این وضعیت برخورد شود.

وی افزود: متاسفانه امروز همه‌چیز به نقطه لبریز شدن رسیده است. چه در حوزه انرژی و چه در نظام بانکی. ناترازی‌ها به انتهای خود رسیده است. کاری که انجام شد، با کمک سران قوا و پیگیری بانک مرکزی بود.

قائم‌پناه تصریح کرد: آخرین مرحله برخورد، انحلال بانک است. بانک‌ها باید خودشان اصلاح می‌کردند، اما وقتی این کار انجام نشد، منحل شدند. الان هم بانک‌های دیگری اخطار گرفته‌اند. علاوه بر این، موسسه مالی ملل نیز از جمله واحدهایی بود که عملا عامل پمپاژ نقدینگی در داخل کشور بود.

وی ادامه داد: همین اقدامات اخیر باعث شد برخی از مسئولان از جمله رئیس کل بانک مرکزی که تصمیم‌ برخورد با این بانک ها را گرفتند، مورد هجمه قرار بگیرند.

قائم‌پناه با اشاره به روند فعلی گفت: در حال حاضر وارد مرحله انضباط مالی بانک‌ها شده‌ایم. دولت به‌صورت مکرر به بانک‌ها اخطار می‌دهد که جلوی رشد و پمپاژ نقدینگی را بگیرند. چون عامل اصلی تورم همین موضوع است. تا حد زیادی توانسته‌ایم این انضباط مالی را شکل بدهیم، اما این کار یک‌روزه نیست و نمی‌شود انتظار داشت همه‌چیز فورا حل شود.

قائم‌پناه در پاسخ به این سوال که در دولت قبل گاز صنایع و مردم قطع نشد گفت: شما خبر ندارید. قطعا قطع می‌شد. اشکال دولت آقای پزشکیان این است که همه چیز را شفاف به مردم می‌گوید و چیزی را از مردم پنهان نمی‌کند. مردم هم دارند می‌بینند. اگر کسی این را انکار می‌کند، با واقعیت‌ها فاصله دارد.

وی افزود: می‌خواهید بگویید در دولتی که تحویل گرفتید نه تورم داشت و نه قطع برق و گاز وجود داشت که، واقعیت ندارد. تورم ۵۰ درصدی را می‌خواهید فراموش کنید.

قائم‌پناه با اشاره به اقدامات دولت در حوزه ناترازی انرژی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم کارخانه باید کار کند، یعنی باید برای ناترازی انرژی راه‌حل داشته باشیم. یکی از این راه‌حل‌ها توسعه تولید برق بوده است. در حوزه انرژی خورشیدی، زمانی که دولت را تحویل گرفتیم ظرفیت حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود، اما ظرف یک سال این عدد به ۳۵۰۰ مگاوات رسیده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این انرژی خورشیدی حدود ۳۵۰۰ مگاوات برق حرارتی هم تولید شده و در مجموع نزدیک به ۷ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است.

قائم‌پناه درباره ارتباط این اقدامات با معیشت مردم گفت: این موضوع مستقیماً به معیشت مردم مربوط است. وقتی صنایع کار کنند، تولید بالا می‌رود، کارگر بیکار نمی‌شود و پتروشیمی خوراک خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: با این حال هنوز ناترازی وجود دارد. همین الان که با شما صحبت می‌کنیم، حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز داریم. این ناترازی را ما ایجاد نکرده‌ایم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت