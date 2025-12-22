باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری بعد از دیدار تیمش مقابل الدحیل که با برتری ۲ بر یک همراه بود، اظهار کرد: به نظرم فوقالعاده بازی کردیم و کنترل مسابقه را در اکثر دقایق در اختیار داشتیم. پنالتی به سادگی به الدحیل هدیه داده شد؛ البته این نظر شخصی من است و نمیخواهم خیلی در این باره حرف بزنم. موقعیتهای گلزنی بیشتری نسبت به حریف داشتیم و الدحیل را بهخوبی پرس کردیم.
او افزود: بازی جسورانهای را از تیمم تماشا کردم. همچنین نظم خودمان را در زمین حفظ کردیم و نشان دادیم تیمی بسیار جدی و مدعی هستیم. از این برد واقعاً خوشحال هستم و انتظار دارم همیشه اینگونه بازی کنیم. بیشتر با فکر و ذهن خودمان بر مسابقه مسلط شدیم. معمولاً بیشتر تلاش میکنیم با قلبمان بازی کنیم، اما این بار «فکر شده» بازی کردیم و مستحق برد بودیم.
سرمربی تیم فوتبال تراکتور با تمجید از تیم الدحیل تصریح کرد: حریف را دستکم نگیریم. الدحیل تیم بسیار خوبی بوده و آنالیز خوبی از این تیم داشتیم. الدحیل تیمی سر و شکلدار است و نشان دادیم مقابل تیمهای بزرگ هم میتوانیم حرفهایی برای گفتن داشته باشیم. به بازیکنان گفتم هرچه رقیب قویتر باشد، بهتر بازی میکنیم.
اسکوچیچ با اشاره به فاصله پایین میان دیدارهای اخیر تیمش خاطر نشان کرد: بازتوانی فوقالعادهای در این هفته انجام شد. بعد از آن دیدار سخت و طولانی (مقابل پرسپولیس) که به وقت اضافه رفت، انجام این بازی پُرفشار اصلاً راحت نبود. همه بچهها فوقالعاده بودند و نمیخواهم از یک نفر اسم ببرم. آنها وظیفه خود را به نحو احسن انجام دادند.
او به نقش حمایت طرفداران تراکتور در غلبه بر الدحیل اشاره و خاطرنشان کرد: هواداران کمک کردند که فضا را برای الدحیل سخت کنیم. ناراحت هستم که چرا در این چند ماه نتوانستیم در ورزشگاه یادگار امام (ره) بازی کنیم و از این تعداد هوادار محروم بودیم.
سرمربی تیم فوتبال تراکتور در واکنش به خبرنگاری که از هدر رفتن موقعیتهای گلزنی تراکتور گلایه کرد، اظهار کرد: فرض کنید با این همه فرصتی که از دست دادیم، صعود کردیم. البته من سؤالی از سوی شما متوجه نشدم که پاسخ بدهم. مواقعی پیش میآید که بازیکنان گل نزنند. فوتبال همین است؛ گاهی موقعیتها تبدیل به گل میشود و گاهی نمیشود.
اسکوچیچ درباره اینکه تیمهای ایرانی سابقه قهرمانی در مسابقات آسیایی را در کارنامه دارند، گفت: شیوه برگزاری بازیها تغییر کرده و سختی آن بیشتر شده است. تیمها بیشتر از گذشته از بازیکنان خارجی استفاده میکنند و شرایط با گذشته قابل مقایسه نیست. من در ایران کار کردهام و این صعود سختتر بود. باید شیوه برگزاری بازیها را هم در نظر بگیریم.
او درباره شخصیتی که به تیم تراکتور تزریق کرده است، تصریح کرد: من همیشه خودم بودهام و چیزی به تراکتور اضافه نکردهام. همان چیزی که بودهام، در اینجا و تیمهای دیگر انجام دادهام. بچهها به تیم کاریزما و شخصیت دادهاند و من فقط به آنها کمک کردم. این نتایج حاصل تلاش بچههاست.
سرمربی تراکتور در پاسخ به این پرسش که آیا قول قهرمانی در لیگ نخبگان آسیا را میدهد یا خیر، خاطرنشان کرد: از روز اول قول دادم که قوی کار کنیم. هر اتفاقی که میافتد، از کنترل ما خارج است. امروز نشان دادیم چه تیم جنگندهای هستیم و برای بردن جنگیدیم. فصلی طولانی پیش رو داریم. دستاوردمان راضیکننده بوده، اما چشممان به آینده است.
اسکوچیچ با دفاع از عملکرد تراکتور تا اینجای فصل عنوان کرد: در رختکن ما هیچکسی نیست که به صعود از مرحله اول راضی باشد، اما همین کاری که انجام شده، به اندازه کافی قابل احترام است. صعود از مرحله اول لیگ نخبگان برای تیمهای ایرانی به اندازه کافی بزرگ است.
او با بیان اینکه اعضای تیم تراکتور در آینده تمام تلاش خود را برای کسب بهترین نتیجه خواهند کرد، اظهار کرد: همیشه رؤیاپردازی میکنیم و باید ببینیم شرایط چگونه پیش میرود. به این مسئله هم باید اشاره کنم که به برخی از بازیکنان به دلیل ریسک مصدومیت بازی ندادم و میدان دادن به آنها زود بود.
سرمربی تیم فوتبال تراکتور با خطاب قرار دادن مسئولان ورزش استان آذربایجان شرقی و باشگاه تراکتور تصریح کرد: از مسئولان درخواست میکنم هر کاری از دستشان برمیآید، برای برگزاری ادامه بازیهای خانگی تراکتور در ورزشگاه یادگار امام (ره) انجام بدهند. زمین خوبی تحویل دادند و تیم در این زمین بهتر بازی میکند؛ آنها حالا دلیل کافی برای انجام تمام تلاش خودشان را دارند.
اسکوچیچ در ادامه صحبتهای خود خاطرنشان کرد: همچنین پنجره بازیهای ملی فیفا را پیش رو داریم و مسئولان چند روز وقت دارند. دوست دارم در استادیوم یادگار امام (ره) با ملوان بازی کنیم و با هر تصمیمی جز بازی در اینجا کاملاً مخالف هستم. منافع باشگاه تراکتور، شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی در این است که بازیهای تراکتور در همین ورزشگاه برگزار شود.
او در این باره که میتوان حرکت شجاع خلیلزاده در برداشتن توپ از دروازه الدحیل پس از گل اول و درخواست از سایر بازیکنان برای تلاش در راستای زدن گل دوم را نقطه عطف بازی دانست یا خیر، گفت: نمیتوانم بگویم که آن اتفاق نقطه عطف مسابقه بود. در طول ۹۰ دقیقه بر بازی مسلط بودیم و پنالتی الدحیل باعث نمیشود بگوییم قبل از گل خوب نبودیم.
سرمربی تراکتور در ادامه تمجیدهای خود از شاگردانش عنوان کرد: سازماندهی بسیارخوبی داشتیم و مانند یک تیم جدی، سر و شکلدار بودیم. از ابتدا به دنبال همین مسئله (پیروزی) بودیم. همه از جنگندگی شجاع و اینکه او با قلب خودش بازی میکند، آگاه هستند. حسینزاده نیز همینگونه است و بارها دیدیم که او از خودگذشتگی زیادی کرده است. وقتی این کار را انجام بدهید، خدا هوای شما را دارد.
اسکوچیچ ارائه بازی تهاجمی مقابل الدحیل را دشوار دانست و اظهار کرد: الدحیل در ضدحملات خطرناک بود و بازیکنان بسیار باکیفیتی داشت. وقتی توپ را لو میدادیم، ممکن بود این نفرات به ما ضربه بزنند و حملات ما «فکر شده» بود. حواسمان بر پیشگیری از ضدحملات تراکتور هم بود و ارائه این بازی سخت است.