باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا امیری در حاشیه بازدید از محور شیراز - سپیدان و نقاط حادثهخیز این محور از روند موفقیتآمیز ایمنسازی محورهای استان خبر داد و گفت: ۹۴ نقطه حادثهخیز شناسایی شده در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به طور کامل با همت راهداران استان برطرف شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس افزود: در راستای استمرار طرحهای ارتقای ایمنی، تعداد ۴۱ نقطه پرخطر جدید در سال ۱۴۰۴ شناسایی شده که تاکنون ۲۱ مورد از آنها بهصورت کامل مرتفع شده است که ۱۶ مقطع دیگر در حال اجرا هستند که امیدواریم تا پایان سال جاری به اتمام برسند.
او با اشاره به برنامهریزیهای آتی، تأکید کرد: ۱۲۰ نقطه پرحادثه جدید برای سال آینده توسط کارشناسان متبحر اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس مورد شناسایی قرار گرفته و رفع این نقاط، شرایط ایمنسازی محورهای استان را به مرحله استاندارد نزدیک خواهد کرد.
امیری در خصوص ارزیابی عملکرد ایمنی استان تصریح کرد: اگر شاخصها را بر اساس معیار میلیون تردد در مسافت ۱۰۰ کیلومتر در نظر بگیریم، استان فارس در حال حاضر رتبه ششم کشوری را در حوزه ایمنی جادهای داراست، اما با این وجود، این رتبه به معنای کفایت نیست و این موضوع نیازمند آن است که ما با توجه به حجم تردد سنگینی که بر روی جادههای استان وجود دارد، روند ارتقای ایمنی را با جدیت افزایش دهیم.
منبع: راهداری فارس