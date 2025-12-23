روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر حجاب‌استایل‌ها، تورم و گرانی روی میز دستگاه قضا و ارزانی برنج پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنج ارزان می‌شود، تورم و گرانی روی میز دستگاه قضا، حجاب استایل دنیایی از تناقض، قاچاق داروهای ایران و صعود تراکتور به دور بعد لیگ نخبگان آسیا از عناوین روزنامه‌های امروز است.

روزنامه خراسان

روزنامه اعتماد

روزنامه جام جم

روزنامه همشهری

روزنامه فرهیختگان

روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه کیهان

روزنامه صبح نو

روزنامه هم میهن

روزنامه جوان

روزنامه آرمان امروز

روزنامه سازندگی

روزنامه وطن امروز

روزنامه شرق

رورنامه شوت

روزنامه گل

روزنامه ایران ورزشی

روزنامه خبر ورزشی

روزنامه ابرار ورزشی

هدف دولت تبدیل نظام روزمزدی به نظام کارمزدی است + فیلم
قائم‌پناه: دولت مردم را رها نکرده است/ تورم نتیجه ساختار اقتصادی و ناترازی بانک‌هاست
مهاجرانی: زنان در لایه‌های مدیریتی به‌عنوان یک نماد نقش‌آفرینی می‌کنند
وقتی دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای برای نوسانات اقتصادی ندارد باید کابینه را ترمیم کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲ دی
آغاز جلسه غیرعلنی مجلس درباره نوسانات ارزی با حضور تیم اقتصادی دولت
تأکید رئیس‌جمهور بر ارتقای همگرایی ایران و گرجستان در معادلات نوین قفقاز
عارف: نظام در فرایند گزیر بانک آینده، اقتدار خود را در برخورد با متخلفین نشان داد
وزیر کشور: برای اصلاح روال اعتراض داوطلبان انتخابات شوراها، لایحه داده‌ایم
قالیباف: بر تحقق اهداف اولویت‌دار برنامه هفتم برای حل مشکلات مردم تمرکز شود
معاون رئیس‌جمهور: ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار شده است
تکمیل اطلاعات خدمات دستگاه‌های اجرایی و ارتقای امنیت سایبری از الزامات تحقق دولت الکترونیک است
عارف: مطمئن هستم مشکلات اقتصادی حل می‌شود
فرمانده کل ارتش: تمام تحرکات دشمن را به دقت رصد می‌کنیم
نحوه شکایت دولت از رسانه‌ها اصلاح شد
تاکید فرمانده کل سپاه پاسداران بر اجرای درست طرح محله محور بسیج
بیش از هر زمان دیگر به درس‌های حماسه ۹ دی نیاز داریم
بقائی: برنامه موشکی برای دفاع از کیان ایران است نه مذاکره
اعمال نظارت دیوان محاسبات کشور در صیانت از امنیت دارویی و سلامت عمومی
پزشکیان: همکاری ایران و اتحادیه اورآسیا زمینه‌ساز منطقه‌ای قدرتمند است