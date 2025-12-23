رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از اخذ ماده ۲۳ توسعه بیمارستان لردگان و اختصاص یک همت معادل هزار میلیارد تومان اعتبار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی فرد گفت: در راستای برنامههای راهبردی دانشگاه در سال ۱۴۰۴، توسعه زیرساختها و اخذ مجوزهای ماده ۲۳ برای پروژههای عمرانی در سطح دانشگاه، بهعنوان یکی از محورهای اصلی مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس، با قرار دادن پروژههای عمرانی در پیوستهای قانون بودجه، زمینه لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز جهت توسعه زیرساختها و احداث پروژههای جدید فراهم شد.
وی افزود: یکی از مهمترین برنامههای دانشگاه در این حوزه که از ابتدای سال برای آن برنامهریزی دقیق صورت گرفت و همواره مورد تأکید ریاست دانشگاه قرار داشت، اخذ مجوز ماده ۲۰ و ۲۳ پروژه توسعه بیمارستان لردگان بود. این پروژه شامل افزایش ظرفیت بیمارستان به تعداد ۱۲۴ تخت بیمارستانی و احداث ساختمانی به متراژ ۱۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در پی پیگیریهای مستمر در سطح وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور و با انجام هماهنگیهای بینبخشی میان معاونتها و مدیریتهای مرتبط در سطح دانشگاه، علی رغم سیاستهای شدید انقباضی در صدور مجوزهای جدید در سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل محدودیتهای ویژه مالی مجوز ماده ۲۳ پروژه توسعه بیمارستان لردگان با موفقیت اخذ شد.
وی ادامه داد: با صدور این مجوز، اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان به ردیفهای بودجهای دانشگاه برای اجرای این پروژه اختصاص یافت که این اقدام، گامی بزرگ و اثرگذار در مسیر توسعه زیرساختهای درمانی شهرستان لردگان و ارتقای سطح خدمات سلامت در منطقه به شمار میرود.
به گفته دکتر صالحی فرد؛ همچنین طبق برنامهریزیهای انجامشده، چندین مجوز ماده ۲۳ برای پروژههای بزرگ عمرانی حوزه بهداشت درمان و اموزش در نقاط مختلف استان در دست پیگیری میباشد.