شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور خانواده شهید محمد سهرابی شهید جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونی بر سر مزارش به بهانه ۴۴ سال را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۳ خرداد ماه بود که رژیم غاصب صهیونیستی خاک پاک کشورمان را مورد حمله قرار داد. بر اثر این اقدام ددمنشانه بسیاری از نظامیان ارشد؛ دانشمندان و مردم بی گناه کشورمان به درجه رفیع شهادت رسیدند.
 سرهنگ دوم پاسدار محمد سهرابی، از پاسداران سرافراز شهرستان نهاوند استان همدان و جانباز جنگ ۱۲ روزه بود که بر اثر شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. این شهید والامقام متولد یکم دی ماه ۱۳۶۰ بود؛ بنابراین به بهانه تولد این شهید بزرگوار خانواده وی بر سر مزار پاک و مطهرش حاضر شدند و با در دست داشتن کیک کوچک؛ قرائت فاتحه و قرآن یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - نهاوند

