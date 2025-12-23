باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
توضیحاتی درباره برخی از مشکلات آموزشی کشور + فیلم

استاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد مشکلات آموزشی کشور توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا باقری، استاد دانشگاه صنعتی شریف با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص مشکلات آموزشی کشور نکاتی بیان کرد.

 
