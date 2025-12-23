باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان و رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: جرایم غیرعمد، همان‌گونه که از نامشان پیداست، ناشی از قصد و سوءنیت مجرمانه نیستند. این جرایم بیشتر به دلیل حوادث، ناتوانی مالی یا شرایط خاص اجتماعی رخ می‌دهند. قانون‌گذار نیز با در نظر گرفتن این واقعیت، راهکار‌هایی همچون اعسار، تقسیط و حمایت‌های ستاد دیه را پیش‌بینی کرده است تا افراد بی‌گناه از تبعات سنگین زندان رهایی یابند.

رئیس کل دادگستری لرستان در تشریح عملکرد ستاد دیه استان در سال جاری، گفت: در طول ۹ ماه گذشته، تعداد ۲۲۲ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شده‌اند که شامل ۱۸ زن و ۲۰۴ مرد می‌باشند. از میان این افراد، یک نفر به دلیل تصادف رانندگی، یک نفر به علت حادثه کارگاهی و یک نفر به سبب ایراد صدمه بدنی یا قتل شبه‌عمد در زندان بودند. در کنار این موارد، ۱۳۱ نفر به دلیل پرونده‌های مالی، ۷۶ نفر به علت بدهی مهریه و ۱۲ نفر به دلیل نفقه گرفتار زندان شده بودند. این آمار نشان می‌دهد که بیشترین سهم مربوط به پرونده‌های مالی و مهریه است که بخش بزرگی از زندانیان غیرعمد را تشکیل می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با استناد به آیات قرآن کریم، بیان کرد: خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (شوری/۴۰) هر کس گذشت کند و اصلاح نماید، پاداش او بر عهده خداست.

وی افزود: این آیه شریفه نشان می‌دهد که گذشت شکات و خیرین نه تنها یک اقدام اجتماعی، بلکه یک عمل الهی و دارای اجر معنوی عظیم است. ستاد دیه لرستان با تکیه بر همین فرهنگ قرآنی توانسته است زمینه آزادی صد‌ها زندانی را فراهم کند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان در ادامه گفت: کل بدهی زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان بیش از ۶۳۷ میلیارد تومان بوده است. از این میزان، شکات با گذشت خود حدود ۴۷ میلیارد تومان را بخشیده‌اند و خانواده‌های مددجویان نیز حدود ۱۱ میلیارد تومان را تأمین کرده‌اند. همچنین، با صدور احکام اعسار، مبلغی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد از بدهی‌ها کاهش یافته است. در کنار این اقدامات، تسهیلات بانکی به ارزش ۷ میلیارد تومان و منابع بلاعوض ستاد دیه استان به میزان ۲۲ میلیارد تومان نیز در فرآیند آزادی زندانیان نقش‌آفرینی کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که بدون گذشت شکات و همراهی خانواده‌ها، آزادی زندانیان غیرعمد امکان‌پذیر نبود.

رئیس شورای قضایی لرستان اظهار کرد: در حال حاضر، تعداد کل زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان ۴۲۱ نفر است. از این میان، ۱۰۶ نفر واجد شرایط حمایت ستاد دیه هستند که برای آزادی آنان مبلغی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان نیاز است. این رقم نشان می‌دهد که همچنان نیازمند مشارکت گسترده خیرین و مردم شریف استان هستیم.

وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ همیاری اجتماعی خاطرنشان کرد: ستاد دیه لرستان نه تنها به آزادی زندانیان کمک می‌کند، بلکه بستری برای ترویج ارزش‌های اسلامی همچون عفو، ایثار و دستگیری از نیازمندان فراهم آورده است. این حرکت، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و ایمان مردم به مسئولیت‌های انسانی و دینی است.

در پایان، رئیس کل دادگستری لرستان گفت: ستاد دیه لرستان در‌های خود را به روی همه خیرین و نیکوکاران گشوده است. هر قدمی که در این مسیر برداشته شود، نه تنها گرهی از زندگی یک انسان باز می‌کند، بلکه ثواب اخروی و آرامش اجتماعی را به همراه دارد. امید داریم با همت والای مردم و مسئولان، بتوانیم در آینده نزدیک شاهد آزادی تمامی زندانیان جرایم غیرعمد استان باشیم.

منبع:دادگستری لرستان