باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رسول کربکندی پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست زردپوشان اصفهانی برابر تیم خیبر خرم آباد در جام حذفی فوتبال اظهار کرد: به هر حال بازیکنان خیبر تلاش بیشتری کردند و از جان مایه گذاشتند و از فرصت‌هایی که خط دفاع سپاهان به آنها داد، حداکثر استفاده را کردند. اگر پنالتی نورافکن گل می‌شد، شاید شرایط فرق می‌کرد. به هر حال اشتباهات مدافعان و حسینی باعث شد که سپاهان بازی را ببازد. تیم خیبر با تمام وجود بازی کرد و جنگید. البته بیشتر بازی در دست سپاهان بود، اما خیبری‌ها خیلی خوب دفاع کردند و از ضد حملات بهره بردند و از طریق پاس‌های پشت دفاع حریف توانستند به گل برسند. سپاهان که در بازی‌های گذشته برنده شده بود، اما نتیجه بازی جام حذفی را واگذار کرد و یک جام را از دست داد.

حسینی در دریافت گل ها در بازی با خیبر خرم آباد مقصر بود

کربکندی درباره اینکه عملکرد سید حسین حسینی را در درون دروازه سپاهان چطور دیده است، گفت: حسینی در دریافت گل‌ها تقصیر داشت و بی تقصیر نبود مخصوصا نباید از آن زاویه گل سوم را می‌خورد و یک توپ هم دفع کرد، اما در ادامه بازیکن خیبر با ضربه سر به گل تبدیل کرد. به هر حال حسینی گل‌های بدی دریافت کرد و بعد از چند بازی که خیلی خوب برای سپاهان دروازه بانی کرد، اما در بازی با خیبر عملکرد خوبی نداشت.

تمرکز سپاهان از این به بعد معطوف به مسابقات لیگ است

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه این تیم سپاهان می‌تواند در لیگ برتر فوتبال و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا موفق شود، بیان کرد: طبیعی است وقتی تیمی جام حذفی را از دست می‌دهد، تمام تمرکزش بر روی لیگ می‌رود تا بتواند در لیگ برنامه ریزی کند. وضعیت تیم سپاهان در لیگ برتر فوتبال خوب است، اما کادر فنی باید بازیکنان را خیلی زود از لحاظ روانی جمع و جور کند تا تمرکزشان معطوف به مسابقات لیگ شود، چون موفقیت در آسیا سخت است.

حاشیه های بازی تراکتور و پرسپولیس بیشتر از مسائل فنی اش بود

او درباره اینکه برد تراکتور برابر تیم پرسپولیس در جام حذفی فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تراکتور می‌توانست در وقت قانونی برنده شود، اما در وقت اضافه گل تساوی را خورد و در پنالتی‌ها هم ۲ گل تراکتور عقب بود، اما به بازی برگشت. حاشیه‌های این بازی نسبت به مسائل فنی اش بیشتر بود. به هر حال تراکتور توانست در خانه اش بعد از چند هفته ناکامی در لیگ و مساوی‌هایی که به دست آورد، یک برد ارزشمند را به دست آورد.

در جام حذفی مشخص نیست چه تیمی قهرمان می شود

کربکندی درباره اینکه با حذف سپاهان و پرسپولیس شانس کدامیک از تیم‌ها را برای قهرمانی در جام حذفی بیشتر می‌داند، گفت: به هر حال نمی‌شود بیان کرد که در جام حذفی چه تیمی قهرمان می‌شود و این رقابت‌ها تک بازی هست و هر چه بازی‌ها جلوتر می‌رود سخت‌تر می‌شود. حالا تراکتور باید با تیم شمس آذر قزوین بازی کند و استقلال هم باید به مصاف تیم فولاد هرمزگان برود. طبیعی است که شرایط استقلال در این مرحله بهتر است، اما جام حذفی به صورتی است که شما نمی‌توانید به طور صددرصد بگویید یک تیم لیگ برتری برنده می‌شود، چون تیم‌های دسته پایین‌تر انگیزه زیادی برابر تیم‌های بزرگ دارند و هم این تیم‌ها با دفاع‌های پرتعداد بازی می‌کنند و فشار خود را روی ضد حمله می‌گذارند. به هر حال تیم‌های شاخص در جام حذفی شامل ملوان، گل گهر، استقلال، تراکتور هستند که هنوز شانس دارند و قرعه مسابقات که تیم‌ها در خانه و یا خارج از خانه بازی کنند در نتیجه بازی شان تاثیرگذار است.

توهین به بازیکن بزرگی مثل کریم باقری دارد بدعت می شود

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه در بازی تراکتور و پرسپولیس حاشیه‌هایی وجود داشت و توهین به افشین پیروانی و کریم باقری صورت گرفت، گفت: جو فوتبال ما اصلا خوب نیست و هر روز یک اتفاق تازه و زشتی در ورزش دارد می‌افتد و همه اینها باعث می‌شود که مردم کم کم دیگر بچه‌های خود را به ورزشگاه نفرستند، چون جو بسیار مسمومی در ورزشگاه‌ها ایجاد شده است. توهین و فحاشی به بازیکن بزرگی مثل کریم باقری دارد بدعت می شود و اینها اتفاقات خوبی نیست. پیروانی و باقری بازیکنان بزرگی بودند. فحاشی ها ادامه پیدا می‌کند و بعد تیم مقابل می‌خواهد تلافی کند و همه اینها باعث می‌شود که جو خوبی در فوتبال نباشد. اینکه حرف‌های زشت و زننده می‌شنویم این موضوع نشان می‌دهد که فوتبال ما شرایط خوبی ندارد.