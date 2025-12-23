جلسه غیرعلنی مجلس درباره نوسانات ارزی اساسی و نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با حضور تیم اقتصادی دولت آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه، ۲ دی) درباره گزارش اقدامات و تدابیر متخذه دولت در خصوص حفظ قدرت خرید آحاد مردم و تأمین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی و نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالا‌ها و مدیریت نوسانات ارزی آغاز شد.

در این جلسه سید علی مدنی‌زاده وزیر اموراقتصادی و دارایی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند.

برچسب ها: جلسه غیرعلنی مجلس ، استیضاح وزرا
خبرهای مرتبط
رحمت‌زاده در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
وقتی دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای برای نوسانات اقتصادی ندارد باید کابینه را ترمیم کند
حاجی‌بابایی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
برای ما سوال است چرا پس از استیضاح که وزیر بعدی می‌آید وضعیت بدتر می‌شود؟
قالیباف: بر تحقق اهداف اولویت‌دار برنامه هفتم برای حل مشکلات مردم تمرکز شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هدف دولت تبدیل نظام روزمزدی به نظام کارمزدی است + فیلم
قائم‌پناه: دولت مردم را رها نکرده است/ تورم نتیجه ساختار اقتصادی و ناترازی بانک‌هاست
مهاجرانی: زنان در لایه‌های مدیریتی به‌عنوان یک نماد نقش‌آفرینی می‌کنند
وقتی دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای برای نوسانات اقتصادی ندارد باید کابینه را ترمیم کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲ دی
آغاز جلسه غیرعلنی مجلس درباره نوسانات ارزی با حضور تیم اقتصادی دولت
آخرین اخبار
آغاز جلسه غیرعلنی مجلس درباره نوسانات ارزی با حضور تیم اقتصادی دولت
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲ دی
وقتی دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای برای نوسانات اقتصادی ندارد باید کابینه را ترمیم کند
قائم‌پناه: دولت مردم را رها نکرده است/ تورم نتیجه ساختار اقتصادی و ناترازی بانک‌هاست
مهاجرانی: زنان در لایه‌های مدیریتی به‌عنوان یک نماد نقش‌آفرینی می‌کنند
هدف دولت تبدیل نظام روزمزدی به نظام کارمزدی است + فیلم
تأکید رئیس‌جمهور بر ارتقای همگرایی ایران و گرجستان در معادلات نوین قفقاز
عارف: نظام در فرایند گزیر بانک آینده، اقتدار خود را در برخورد با متخلفین نشان داد
وزیر کشور: برای اصلاح روال اعتراض داوطلبان انتخابات شوراها، لایحه داده‌ایم
قالیباف: بر تحقق اهداف اولویت‌دار برنامه هفتم برای حل مشکلات مردم تمرکز شود
معاون رئیس‌جمهور: ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار شده است
تکمیل اطلاعات خدمات دستگاه‌های اجرایی و ارتقای امنیت سایبری از الزامات تحقق دولت الکترونیک است
عارف: مطمئن هستم مشکلات اقتصادی حل می‌شود
فرمانده کل ارتش: تمام تحرکات دشمن را به دقت رصد می‌کنیم
نحوه شکایت دولت از رسانه‌ها اصلاح شد
تاکید فرمانده کل سپاه پاسداران بر اجرای درست طرح محله محور بسیج
بیش از هر زمان دیگر به درس‌های حماسه ۹ دی نیاز داریم
بقائی: برنامه موشکی برای دفاع از کیان ایران است نه مذاکره
اعمال نظارت دیوان محاسبات کشور در صیانت از امنیت دارویی و سلامت عمومی
پزشکیان: همکاری ایران و اتحادیه اورآسیا زمینه‌ساز منطقه‌ای قدرتمند است