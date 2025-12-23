جلسه غیرعلنی مجلس درباره نوسانات ارزی اساسی و نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با حضور تیم اقتصادی دولت آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه، ۲ دی) درباره گزارش اقدامات و تدابیر متخذه دولت در خصوص حفظ قدرت خرید آحاد مردم و تأمین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی و نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالا‌ها و مدیریت نوسانات ارزی آغاز شد.

در این جلسه سید علی مدنی‌زاده وزیر اموراقتصادی و دارایی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند.