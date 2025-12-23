معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا امروز طرح زوج‌وفرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منازل اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر،معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت:امروز پلیس با خودروهایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان زوج است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. 

سرهنگ کشیر درخصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام(ره)، بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از بزرگراه امام علی (ع) تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سیدخندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از خیابان کامرانیه تا بزرگراه شهید مدرس، بار ترافیکی پرحجم و سنگین می‌باشد. 

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، بار ترافیک همچنان پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

برچسب ها: طرح زوج و فرد ، طرح ترافیک ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
رنجش مالکان خودرو از لحاظ شدن جریمه برای خودروهای تازه پلاک
بازگشت آلاینده‌ها در البرز
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل طی فردا و پس فردا / برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه هاشمی رفسنجانی از امشب مسدود خواهد شد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل طی فردا و پس فردا / برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
اجرای فیبر نوری شعب اخذ رأی تضمین‌کننده سلامت، سرعت و امنیت انتخابات شوراها است
ترافیک در معابر و بزرگراه‌های شهر تهران/ تشدید برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
آخرین اخبار
ترافیک در معابر و بزرگراه‌های شهر تهران/ تشدید برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه هاشمی رفسنجانی از امشب مسدود خواهد شد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل طی فردا و پس فردا / برخورد پلیس با خودرو‌های دودزا
اجرای فیبر نوری شعب اخذ رأی تضمین‌کننده سلامت، سرعت و امنیت انتخابات شوراها است
مدارس ابتدایی تهران فردا غیرحضوری شد/ اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل
۱۲۷ حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته در کشور به وقوع پیوست
درخواست اعاده دادرسی محکومین پرونده چای دبش رد شد
پناه گرم شبانه در منطقه ۱۴
برگزاری جشن ازدواج ۲۰۰ دانشجو
هشدار قضائی به شهروندان؛ خشم لحظه‌ای می‌تواند شما را مجرم کند
زاکانی: قرارداد احداث ۱۹۰ کیلومتر خط جدید مترو منعقد شده است
ثبت‌نام بیش از یک میلیون نفر در سامانه اشتغال بهزیستی
توسعه فضای آموزشی استان تهران با همراهی مؤثر شهرداری‌ها شتاب گرفته است
دادستان تهران: ۳۷ هزار میلیارد تومان تعهدات ارزی در ۸ ماهه سال جاری وصول شد
استرداد ۲.۲ میلیون قلم اموال مسروقه از اول سال
دادستان کل کشور: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند
شبکه پهپادی سازمان امداد و نجات راه‌اندازی شد
پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان کشوری تا عصر امروز
محیط‌زیست ایران در بحران/ نقش پژوهشگران در حفظ طبیعت غیرقابل انکار است
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در جنوب غرب پایتخت
رود دره فرحزاد پایگاه ملی آموزش کوهنوردی و ورزش‌های کوهستانی می‌شود
دستگیری باند کلاهبرداری اینترنتی توسط پلیس فتا تهران
افتتاح ایستگاه سرباز تا ۲ هفته آینده
نباید توقع داشت قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود
نقش ثبت احوال در تحقق دولت هوشمند
پایان تلخ دعوا با انار فروش دوره گرد
کشف ۱۱ کیلوگرم تریاک از مسافر قطار مشهد-تهران
کشف اشیای عتیقه و ماینر‌های غیرمجاز ۱۳۴ میلیاردی در ۲ عملیات
کاسبی با درد مردم/ بلاگر‌هایی که یک‌شبه شغل عوض می‌کنند
درخواست تخفیف مجازات مرد آزارگر رد شد