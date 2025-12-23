باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آشنایی با عارضه سر به جلو و مشکلاتی که ایجاد می‌کند + فیلم

کارشناس آسیب شناسی ورزشی در خصوص عارضه سر به جلو توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمحمد فعال، کارشناس آسیب شناسی ورزشی با حضور در برنامه سلام‌تهران‌ در مورد عارضه سر به جلو نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
آشنایی با عارضه سر به جلو و مشکلاتی که ایجاد می‌کند + فیلم
young journalists club

آسیب کشاله بیخ گوشِ فوتبالیست‌ها!

آشنایی با عارضه سر به جلو و مشکلاتی که ایجاد می‌کند + فیلم
young journalists club

فوت یک نفر و مصدومیت ۴۳۴ ورزشکار استان سمنان در سال ۱۴۰۲

آشنایی با عارضه سر به جلو و مشکلاتی که ایجاد می‌کند + فیلم
young journalists club

۵ آسیب شایع ورزشی زنان

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌بس گروگان خلع سلاح + فیلم
۴۹۲

آتش‌بس گروگان خلع سلاح + فیلم

۰۲ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.