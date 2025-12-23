جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا ساعت ۱۹ امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد:تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۹ امروز ممنوع است و رانندگان باید از محور‌های جایگزین استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک سنگین در محور‌های زیر گزارش شده است: 

آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد

آزادراه کرج – قزوین محدوده گلدشت

محور شهریار – تهران حدفاصل شهریار تا شهرقدس

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و در حال حاضر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

انسداد ناشی از کارگاه‌های جاده‌ای

سرهنگ محبی با اشاره به انسداد‌های موقت جاده‌ای گفت:محور چالوس در استان مازندران، محدوده کمرزرد (کیلومتر ۶۵) به دلیل اجرای عملیات راهداری و تکمیل گالری کمرزرد، از ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تا ۲ دی ۱۴۰۴، از ساعت ۷ تا ۱۹ در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه مسدود است و رانندگان می‌توانند از محور‌های هراز و سوادکوه (فیروزکوه) به‌عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

محور‌های مسدود شریانی

۱- بندر خمیر – بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)

۲- بندر لنگه – پارسیان

محور‌های مسدود غیرشریانی

۱- دوآب – بلده

۲- سروآباد – پاوه (گردنه تته)

۳- سی‌سخت – پادنا

۴- مظفرآباد – رودبار

۵- قلعه‌گنج – رودبار (فرعی بیژن‌آباد)

۶- خوانسار – بویین و میاندشت

۷- زرآباد – چاهان

۸- جلگه – چاه اسحاق

۹- فاریاب – کهنوج (کلکسورک)

۱۰- قلعه‌گنج – رمشک

۱۱- قلعه‌گنج – جاسک

۱۲- پونل – خلخال

محور دارای انسداد فصلی

۱- گنجنامه – تویسرکان

توصیه‌های پلیس راه به مسافران زمستانی

سرهنگ سیاوش محبی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در سفر‌های زمستانی گفت:رانندگان پیش از آغاز سفر، از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کرده و حتماً زنجیر چرخ، لباس گرم، پتو، مواد غذایی خشک، آب آشامیدنی، سوخت کافی و تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند.

وی افزود:در مسیر‌های کوهستانی و برف‌گیر، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، توجه به هشدار‌های پلیس راه و خودداری از توقف در حاشیه راه‌ها ضروری است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد:بی‌توجهی به هشدار‌های پلیس در شرایط زمستانی می‌تواند جان رانندگان و سرنشینان را به خطر بیندازد.

برچسب ها: ترافیک تهران ، محدودیت ترافیکی ، جاده چالوس
