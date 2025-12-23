جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا ساعت ۱۹ امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد:تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۹ امروز ممنوع است و رانندگان باید از محورهای جایگزین استفاده کنند.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک سنگین در محورهای زیر گزارش شده است:
آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد
آزادراه کرج – قزوین محدوده گلدشت
محور شهریار – تهران حدفاصل شهریار تا شهرقدس
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
انسداد ناشی از کارگاههای جادهای
سرهنگ محبی با اشاره به انسدادهای موقت جادهای گفت:محور چالوس در استان مازندران، محدوده کمرزرد (کیلومتر ۶۵) به دلیل اجرای عملیات راهداری و تکمیل گالری کمرزرد، از ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تا ۲ دی ۱۴۰۴، از ساعت ۷ تا ۱۹ در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه مسدود است و رانندگان میتوانند از محورهای هراز و سوادکوه (فیروزکوه) بهعنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.
محورهای مسدود شریانی
۱- بندر خمیر – بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)
۲- بندر لنگه – پارسیان
محورهای مسدود غیرشریانی
۱- دوآب – بلده
۲- سروآباد – پاوه (گردنه تته)
۳- سیسخت – پادنا
۴- مظفرآباد – رودبار
۵- قلعهگنج – رودبار (فرعی بیژنآباد)
۶- خوانسار – بویین و میاندشت
۷- زرآباد – چاهان
۸- جلگه – چاه اسحاق
۹- فاریاب – کهنوج (کلکسورک)
۱۰- قلعهگنج – رمشک
۱۱- قلعهگنج – جاسک
۱۲- پونل – خلخال
محور دارای انسداد فصلی
۱- گنجنامه – تویسرکان
توصیههای پلیس راه به مسافران زمستانی
سرهنگ سیاوش محبی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای زمستانی گفت:رانندگان پیش از آغاز سفر، از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کرده و حتماً زنجیر چرخ، لباس گرم، پتو، مواد غذایی خشک، آب آشامیدنی، سوخت کافی و تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند.
وی افزود:در مسیرهای کوهستانی و برفگیر، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز، توجه به هشدارهای پلیس راه و خودداری از توقف در حاشیه راهها ضروری است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد:بیتوجهی به هشدارهای پلیس در شرایط زمستانی میتواند جان رانندگان و سرنشینان را به خطر بیندازد.