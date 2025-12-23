معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس می‌گوید که از بیانیه باشگاه تراکتور تعجب کردم و ما انتظار دلجویی از کریم باقری را داشتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس درباره اتفاقات بازی با تیم تراکتور در جام حذفی فوتبال  اظهار کرد: من صحنه‌هایی در استادیوم یادگار امام تبریز دیدم و چیز‌هایی شنیدم که در شان و شخصیت و فرهنگ آذربایجان و مردم خوب تبریز نبود و باید ریشه یابی شود که چرا کار به اینجا رسیده است. فکر کنم ۱۰ سال پیش بود که من به همراه علی دایی که آن موقع سرمربی تیم پرسپولیس  بود، به ورزشگاه یادگار امام تبریز رفتیم و بازی کردیم و اول بازی خیلی قشنگ بود هواداران هم کریم باقری و هم علی دایی را تشویق کردند. من می‌خواهم بگویم که اتفاقاتی که رخ داد جدید نیستند و مربوط به جابه جایی بازیکنان پرسپولیس به تراکتور  نمی‌شود.  همچنین حساسیت‌هایی روی امید عالیشاه به وجود آمده است.

 او افزود: من یادم هست که یحیی گل محمدی زمانی که سرمربی پرسپولیس بود با کلاه کاسکت به جایگاه ویژه رفت. این اتفاقات بوده است و باید ریشه یابی و فرهنگ سازی شود و جلوی این اتفاقات باید گرفته شود و آن آرامش به استادیوم‌ها مخصوص ورزشگاه‌های تیم‌های پرطرفدار برگردد.  

خلیلی بیان کرد: من وقتی بیانیه باشگاه تراکتور را دیدم، تعجب کردم و متوجه نشدم که آنها علاقمند هستند این جریانات تمام شود و این صحنه‌ها و رفتار‌ها را در استادیوم‌ها نبینیم و یا اینکه دوست دارند این اتفاقات ادامه دار باشد. من احساس می‌کنم که تراکتوری‌ها  بیشتر می‌خواستند توجیه کنند. شاید انتظار این را داشتم که  از شخص کریم باقری دلجویی و معذرت خواهی شود.   

معاون ورزشی پرسپولیس اظهار کرد: تنها شهری که ما انتظار داریم که به یک فرد احترام گذاشته شود، شهر خودش است. کریم باقری زحمات زیادی را برای شهر تبریز کشیده است و اسطوره ملی و افتخار شهر تبریز است. وقتی در استادیوم تبریز به کریم باقری این الفاظ را به کار می‌برند، جای تاسف دارد و این به نام مردم خونگرم تبریز نوشته می‌شود و باید افرادی که این کار‌ها را می‌کنند را مدیریت کنند. کانون هواداران تراکتور باید حساسیت بیشتری به خرج بدهد تا این داستان‌ها را کنترل کند. شما می‌بینید که در کل استادیوم‌ها آقا کریم تشویق می‌شود و احترام به او می‌گذارند، اما در تبریز به ایشان بی احترامی کردند. همچنین  تنها ایشان نبودند که بهشان بی احترامی شد و به افشین پیروانی هم بی احترامی کردند. امید عالیشاه اصلا در استادیوم نبود، اما به او هم بی احترامی شد. باید فرهنگ سازی صورت بگیرد و این رفتار‌ها به خود ما هم برمی گردد و مدیر عامل و مالک باشگاه باید تنش‌ها را کم کنند و آرامش را به فوتبال برگردانند. ما باید از فوتبال مراقبت کنیم و جو آن را آرام کنیم. جذابیت فوتبال به کری خوانی اش است، اما باید احترام هم گذاشته شود.

 خلیلی بیان کرد: در ضربات پنالتی خوشحالی بعد از گل مقطعی است و همیشه ما می‌گوییم که تیم باید برنده شود و بعد بازیکنان خوشحالی کنند. یکسری از بازیکنان علاقمند به برخی از خوشحالی‌ها هستند. رقص حسین کنعانی زادگان برای شهرشان است و او آن طور خوشحالی می‌کند. اما بعضی از اوقات برخی از شادی‌ها باعث ایجاد تنش می‌شود و بازیکنان باید کنترل شده‌تر شادی کنند. شجاع خلیل زاده شادی بعد گل انجام نداد بلکه ادا در آورد؛ به همین دلیل  باشگاه پرسپولیس و هواداران از حرکت این بازیکن خوششان نیامد و ناراحت شدند. 

معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه بازی بعدی با تراکتور بدون تماشاگر است و ۲ بازی رفت و برگشت فصل بعد این ۲ تیم هم بدون تماشاگر خواهد بود، گفت: تماشاچیان باید در استادیوم حضور داشته باشند و این ضعف ما فوتبالی‌ها و باشگاه‌ها هست که این اتفاقات می‌افتد. بیشتر باید با هم هماهنگ شویم و وقت و هزینه بیشتری باید برای بحث هواداری به خصوص کانون هواداران و مشوقین صرف کنیم. همچنین بتوانیم برنامه‌ای بچینیم که دیگر هیچ وقت محرومیت تماشاگران هیچ تیمی را در استادیوم‌ها شاهد نباشیم. یکسری عوامل بازدارنده هم تاثیرگذار است، اما به نظرم باید هواداران در استادیوم باشند. از هواداران تیم‌های مختلف می‌خواهم به فوتبال دنیا نگاه کنند و خیلی بد است که استادیوم‌های ما دارد ساخته می‌شود و  در کنارش پیست دوومیدانی درست می‌شود. با سازندگان ورزشگاه‌ها صحبت می‌کردم، آنها می‌گفتند دلیل این موضوع به خاطر پرتاب اشیا است. در دنیا به این صورت است که تماشاگران نزدیک به زمین مسابقه هستند و جو گرمی در ورزشگاه‌ها وجود دارد. من در جایگاه ویژه ورزشگاه یادگار امام تبریز بودم زمین مسابقه را دور می‌دیدم و  شماره پیراهن بازیکنان را نمی‌دیدم. چه بهتر که آرامش در استادیوم‌ها باشد و هواداران بیایند و کری بخوانند و شعار هواداری بدهند  که باعث انگیزه تیمشان شود و اتفاقاتی رقم بزنند که باعث خوشحالی تیمشان شود. فوتبال برد و باخت دارد و هواداران سعی کنند حرفه‌ای رفتار کنند تا در آینده‌ای نزدیک ما در بحث هواداری عقب نمانیم و لطمه‌ای به فوتبالمان نخورد.

شمس آذر میزبان تراکتور در جام حذفی شد
شافعی:
پیراهن پرسپولیس برای برخی از بازیکنان گشاد است
کربکندی:
جو مسمومی در ورزشگاه‌ها ایجاد شده است/ توهین به کریم باقری دارد بدعت می‌شود
اسکوچیچ: ما فقط به صعود از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا راضی نیستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۰۲ دی ۱۴۰۴
دوستان خواهشا حاشیه سازی از جانب غیر فوتبالی و جریان ناامن سازی صورت می‌گیرد مراقب باشید در دام این حاشیه سازان ضد امنیت کشور نیافتید کریم دایی دوستان و همشهریان قهرمان بنده هستند خیلی احترام دارند در دنیا وتراختور هم که تیم ایرانی ومحبوب ماست
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین کریمی
۱۵:۲۰ ۰۲ دی ۱۴۰۴
خیلی رو داری به مردم آذربایجان توهین میشد لال بودی یا دنبال فرهنگ سازی
۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
لنگ عامل بدبختی ورزش
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تراکتوری
۱۴:۴۸ ۰۲ دی ۱۴۰۴
توهين محکوم ولی جواب های هویه
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
مگه تراکتر هم باشگاهه
اون که به کارخانه تراکتورسازیه
داداش کلا انتظارت خیلی بالاست داداش از اینا
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سهند
۱۳:۴۵ ۰۲ دی ۱۴۰۴
دلجویی؟ مگه شما معنیشو میدونین🤣🤣🤣🤣🤣تو آزادی فقط به تراکتور توهین نشد به تمام ترکها توهین شد،تو تبریز جوابشو همه ترکها دادن
۷
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Hamid
۱۳:۰۱ ۰۲ دی ۱۴۰۴
فقط کلیپ AFC که باقری گل ب کره میزنه نگاه کنید. تک تک ایرانیان افتخار میکنند. بس
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۰۲ دی ۱۴۰۴
همون انتظاری که خودتون باید سال قبل بجا می آوردین. رو که نیست..
۷
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۲:۵۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
,جای تاسف داره. ورزش و بخصوص فوتبال برا اینکه که دولتها و کشورهای دنیا که قبلا تنش داشتند سر برگزاری مسابقات در کتار هم باشند و کدورت قبلی هم برطرف کنند. ولی تو کشور ما سر فوتبال توهین و کینه و کدورت درست میکنند. ورزش پیامش صلح و دوستی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
REZA
۱۲:۱۰ ۰۲ دی ۱۴۰۴
یاشاسین تراختور
۱۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
بهتراست عادلانه قضاوت کنیم تراکتور مقصر نیست فقط نشون دادیم که ماهستیم خواهیم بود
۱۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۰۲ دی ۱۴۰۴
دیگه زمان بزن در رو تمام شده است یکی بزنی ده تا میخوری زمانی که در استادیوم آزادی تهران به بازیکنان تراکتور و مردم آذربایجان بی احترامی شد کجا بودی
۲۶
۱۰۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۴:۵۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
بیرانوند یه کاری کرده بود فحش خورد ، باقری کاری نکرده بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۰۲ دی ۱۴۰۴
مگرشماهاوقتی دراستادیوم آزادی جلو چشم باقری به هویت ترک بودنش توهین کردیدازش دلجویی کردید؟چراهواداران شما دربرخی شهرهابه خانواده ومادربعضی بازی کنان توهین می کنندوفحش می دهندهیچ یک ازارکان فدراسیون فوتبال عکس العملی نشان نمی دهند وکسی محروم نمی شود؟مادربیرانوندبامادرباقری چه فرقی دارد؟همه اینها فقط برای تضعیف تیم تراکتوروبه حاشیه کشاندن بازی کنان وهواداران تیم می باشد،ولی به امیدخداتیرشان به سنگ خواهدخورد.والسلام
۲۷
۹۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سام
۱۳:۳۳ ۰۲ دی ۱۴۰۴
منم موافقم برادر مگه مادر ها فرق دارن الکی جو درست نکنین فقط بگن چرا پرسپولیس زود حذف شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۰۲ دی ۱۴۰۴
فقط خواهان نابودی هواداران و تیم و باشگاه تراکتور هستید
۲۳
۶۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حافظ فلاحی
۱۳:۳۲ ۰۲ دی ۱۴۰۴
بابا تراکتور نهایتا 2میلیون هوادر داشته باشه اونم فقط تو تبریز . نا چیکارش داریم ک بخوایم نابودش کنیم ‌ اصلا چی هست ک بخوایم نابودش کنیم . تراکتورو فقط تو تبریز میشناسن . پس هی نگو میخوان نابودش کنن . بخدا از وقتی اومده تو لیگ برتر کلا حاشیه درست میکنه . کاشی دوباره بره سر جای اولش. تا لیگ راحت شه .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۰۲ دی ۱۴۰۴
شیرینکاری ها تعطیل بس کنید
۱۴
۴۶
پاسخ دادن
