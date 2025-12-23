استان گلستان با ابتکار هوشمندانه اقدام به پرورش ماهیان خاویاری در دریای خزر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -کارشناسان شیلات گلستان بر این باورند که زیرساختهای موجود، بستری مناسب برای گسترش فعالیتهای خصوصی ایجاد کرده، به گونهای که پرورش ماهیان خاویاری از آبهای شیرین به پهنههای دریایی خزر کشیده شده و روش پن یا قفس، به عنوان رویکردی نوین، توجیه اقتصادی بالایی نشان داده است.
نخستین سرمایهگذاری بومی در پرورش فیلماهی در سواحل آشوراده بندرترکمن با استقرار قفسها در نزدیکی اسکله، گامهای اولیه را با موفقیت برداشت.
مدیرکل شیلات گلستان گفت: این طرح و نمونههای مشابه آن که در شرایط خشکسالی اخیر راهاندازی شدهاند، نه تنها به پایداری درآمد ساحلنشینان کمک میکنند، بلکه در ایجاد اشتغال، ارزآوری و حتی تقویت گردشگری ساحلی نقش محوری ایفا میکنند.
اسماعیل جباری اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تأیید گونههای بومی، اطمینان داده که این فعالیتها تهدیدی برای تعادل زیستی ایجاد نمیکنند.
مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید مرجانی، به عنوان ستون فقرات این برنامهها، تأمین بچهماهی را بدون وقفه تضمین میکند و همکاری با استانهای همجوار مانند مازندران، زنجیره تولید را کامل کرده است.
در کنار پرورش خاویاری، مزارع آب شیرین گلستان سالیانه تولید قابل توجهی از گوشت و خاویار ارائه میدهند و پرورش قزلآلا به روش پن (محوطهای محصور شده با تور و متصل به کف دریا)، با صادرات به بازارهایی همچون روسیه، جریان ارزی تازهای ایجاد کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، در بازدیدهای اخیر از این مراکز، بر ظرفیتهای اقتصادی این صنعت تأکید کرد و آن را عاملی برای اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه استان در اقتصاد ملی دانست.
عبدالعلی کیانمهر اظهار کرد: ماهیان خاویاری، به عنوان ثروت عمومی خزر با گونههای ممتاز مانند فیلماهی، تاسماهی روسی و ایرانی، شیپ و ازونبرون، فرصتی برای خلق ارزش افزوده بالا فراهم آوردهاند.
وی بیان کرد: طرح پرورش در قفس که از میانه دهه ۹۰ آغاز شده با هدف تولید گسترده، اقتصاد ساحلنشینان را در نواحی گمیشان، ترکمن و بندرگز پایدار کرده و با وجود چالشهای پسروی آب، به عنوان راهکاری نوآورانه، عدالت منطقهای را تقویت خواهد کرد.
پیشرفتهای اخیر از جمله آغاز پرورش در پهنه آبی با ذخیرهسازی بچهماهی فیل و هدفگذاری برای تولید گسترده گوشت و خاویار، تحولی عمیق ا نشان میدهد که نویدبخش آیندهای روشن از جمله افزایش صادرات این محصول است.
طرح ملی «مروارید سیاه» در بندرترکمن با پیشرفت چشمگیر، وعده ارزآوری کلان و ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، همراه با احیای مزارع در نواحی شور مانند قرهسو و چاپاقلی و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، گلستان را به قطب آبزیپروری تبدیل کردهاند.
در سطح ملی، ایران با افزایش تولید خاویار و گوشت ماهیان خاویاری، جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کرده و صادرات رسمی خاویار پرورشی رشد قابل توجهی نشان داده است.
تمدید ممنوعیت صید تجاری توسط کشورهای حاشیه خزر تا سال جاری، بر اهمیت پرورش پایدار تأکید دارد و گلستان، با مزارع فعال و برنامههای بلندمدت، الگویی موفق در این عرصه ارائه میدهد.
گلستان، با این رویکرد آیندهنگر، در مسیر تبدیل شدن به پیشتاز بهرهبرداری پایدار از منابع دریایی قرار گرفته و آیندهای پربار برای تولید خاویار پرورشی و اقتصاد ساحلی ترسیم کرده است.
منبع: ایرنا