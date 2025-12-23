باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تعویض پرچم گنبد مطهر امام رضا (ع) با نزدیک شدن به ایام عزاداری امام هادی (ع) + فیلم

حرم مطهر امام رضا (ع) با نزدیک شدن به ایام عزاداری امام هادی (ع) سیاه پوش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه ایام شهادت امام هادی (ع)، پرچم گنبد رضوی تعویض و حرم امام (ع) سیاه پوش شد.

