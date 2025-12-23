باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از رشد بی‌سابقه اعتبارات و تسهیلات در سال جاری خبر داد و گفت: این افزایش منابع مالی، نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی استان به شمار می‌رود.

به گفته سعید داوودی‌نیا، کل اعتبارات سازمان در سال جاری به ۶۹۵۰ میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته، جهشی قابل توجه را نشان می‌دهد.



از این میزان، ۴۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار سرمایه‌ای با رشد ۱۳۶ درصدی و ۲۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای با رشد ۲۸ درصدی اختصاص یافته است. این افزایش چشمگیر بیانگر توجه ویژه دولت و سازمان به تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.

در حوزه تسهیلات نیز اقدامات مهمی صورت گرفته است. پرداخت ۴۲۴ میلیارد تومان به ۱۴۲ طرح تبصره ۱۸، تخصیص ۲۰۲ میلیارد تومان تسهیلات برگشتی، ۱۳۷ میلیارد تومان کمک‌های فنی، ۲۳۰ میلیارد تومان برای پرواربندی دام و ۱۳۷ میلیارد تومان برای مکانیزاسیون، بخشی از حمایت‌های مالی سازمان در سال جاری بوده است. این تسهیلات نه تنها موجب افزایش توان تولیدکنندگان شده، بلکه زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و توسعه فناوری در بخش کشاورزی استان نیز گردیده است.

یکی از اقدامات مهم معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، ارائه درخواست ۲۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جدید به هیئت دولت برای تکمیل ۳۴۹ طرح نیمه‌تمام یا راکد بوده است. این اقدام، نشان‌دهنده عزم جدی سازمان برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و تکمیل پروژه‌هایی است که می‌توانند نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال ایفا کنند.



داوودی‌نیا تأکید کرد: این حجم اعتبارات و تسهیلات، بیانگر رویکردی نوین در مدیریت منابع و حمایت از بخش کشاورزی استان است. با اجرای این برنامه‌ها، انتظار می‌رود کشاورزی چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد و علاوه بر افزایش تولید، زمینه‌های اشتغال‌زایی و ارتقای امنیت غذایی نیز فراهم شود.