باشگاه خبرنگاران جوان - مازوت سوزی از هفته گذشته در نیروگاه شهید منتظری اصفهان آغاز شد که به گفته مقامات حفاظت محیط زیست، این سوخت از نوع مازوت معمولی است و موجب انتشار مشتقات گوگرد در هوای کلانشهر اصفهان می‌شود.

مازوت معمولی دارای سه تا سه و نیم درصد گوگرد معادل ۳۰ تا ۳۵ هزار قسمت در میلیون است، اما در مازوت کم گوگرد این میزان به پنج هزار قسمت کاهش یافته است.

طی چند روز گذشته، با ورود سامانه بارشی به کشور، اصفهان روز‌های سالمی را تجربه کرد، اما با آغاز مازوت سوزی، کیفیت هوا به وضعیت آلوده برگشت و برای عموم مردم ناسالم شد.

روز گذشته نیز کیفیت هوای اصفهان در شرایط ناسالم برای عموم قرار داشت.

مطابق سامانه پایش کیفیت هوای کشور، ایستگاه‌های ۲۵ آبان، احمدآباد، انقلاب، پارک زمزم، پروین، دانشگاه صنعتی، زینبیه، سپاهان‌شهر، فرشادی، فیض، کاوه، کردآباد و هزار جریب در وضعیت قرمز و آلوده برای عموم قرار دارند.

همچنین ایستگاه‌های رودکی، رهنان و ولدان در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس قرار دارند. در این میان، ایستگاه میرزا طاهر در وضعیت قابل قبول و سالم قرار دارد.

در سطح استان اصفهان نیز در میان شهر‌هایی که مجهز به سامانه پایش کیفیت هوا هستند، قهجاورستان در وضعیت قرمز و آلوده برای عموم و شهر‌های خمینی‌شهر، زرین‌شهر و کاشان در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس قرار دارند. در این میان تنها کیفیت هوای شهرضا در شرایط پاک قرار دارد.

کارشناسان توصیه می‌کنند که افراد در مناطق با کیفیت هوای آلوده از فعالیت‌های شدید خارج از خانه خودداری کنند و گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی و قلبی نیز از حضور در فضای باز اجتناب کنند.

همچنین در شرایط آلودگی هوا، نوشیدن آب و مایعات برای دفع بخشی از آلاینده‌های وارد شده به بدن، مصرف بیشتر میوه‌ها و سبزی‌های تازه برای تأمین آنتی‌اکسیدان توصیه می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ (AQI) خطرناک است.

بر اساس گزارش مرکز ملی تغییر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اصفهان در بین هشت کلانشهر ایران (شامل تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، شیراز و اراک) رتبه نخست آلودگی هوا را دارد.