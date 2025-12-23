شهروندخبرنگار ماتصاویری از یک درخت کهنسال در روستای درزاب بخش مرکزی شهرستان بجستان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - درخت بنه کهنسال درختی است که در حدود یک کیلومتری شمال روستای درزاب در کناره جاده بجستان - درزاب قرار دارد و دارای تنه قطور و تنومندی است. در اینکه قدمت این درخت به چه زمانی میرسد واز عمر آن چقدر گذشته اطلاع دقیقی در دست نیست ولی آنچه مسلم بنظر میرسد و پشت به پشت نقل شده اینستکه قبل از ساکن نشین شدن درزاب این درخت وجود داشته. معمولا درخت بنه در کوهها رشد و نمو میکند ولی این درخت در دشت و بیابان آن هم به صورت تک درخت وجود دارد و همین مسئله یکی از امتیازات این درخت است. احترام به درخت که گاهی تا مرحله پرستش پیش میرفته در تمام جهان و بخصوص ایران از دیر باز رایج بوده است. این درخت نیز در بین اهالی درزاب (مثل بسیاری از مردم در دیگر مناطق که در هر منطقه جنسی مادی دارای احترام بوده) از احترام و عظمت خاصی برخوردار بوده تا جایی که با بستن پارچه از آن تقاضای برآورده شدن حاجت میکردند و حتی بعضی از مراسم ویژه بخصوص عزاداری برای ائمه (ع) را در کنار این درخت برگزار مینموده و بعنوان نعمت بزرگی از نعمات خداوند احترام خاصی برای آن قائل بودهاند و از قطع کردن و بریدن آن بسیار اجتناب داشتهاند. بعد از انقلاب تمام این اعتقادات و مراسم منسوخ شد و ازبین رفت ولی به عنوان نعمتی زیبا از نعمات خداوند که صدها سال استوار مانده همچنان از احترام خاصی برخورداراست. دیگر کسی برای گرفتن حاجت و برپایی مراسم پای این درخت نمیرود ولی سایبان زیبایی است در دل دشت برای چوپانان و رهگذران و کسانی که علاقه خاصی به درست کردن چایی در بیابان و خوردن آن زیر این درخت دارند و بخصوص استراحت گاه با صفایی برای بجستانیهایی که جاده درزاب را محل آموزش رانندگی قرار دادهاند.
