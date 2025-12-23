باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره روند برگزاری جلسه غیرعلنی امروز (سه‌شنبه، ۲ دی) گفت: جمع‌بندی هیئت‌رئیسه مجلس براین بود که نشست صبح تا ظهر مجلس شورای اسلامی به‌صورت غیرعلنی برگزار شده و جلسه بعدازظهر با حضور رئیس‌جمهور به‌صورت علنی برگزار می شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: درخصوص حفظ قدرت خرید آحاد مردم و تامین و توزیع مناسب مایحتاج و کالاهای اساسی همچنین نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و مدیریت نوسانات ارزی، در صبح امروز نشست غیرعلنی برگزار خواهد شد و میهمانان این نشست، رییس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت و دادگستری خواهند بود.

گودرزی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در آستانه تقدیم بودجه ۱۴۰۵، این نشست فرصتی برای هماهنگی میان دو قوه مجریه و مقننه در جهت حل مسائل مردم و پیش بینی ظرفیت ها برای عبور از مشکلات حوزه اقتصادی، ارزی و ... خواهد بود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: در نشست بعدازظهر با توجه به اهمیت حکمرانی مطلوب آب و مدیرت مصرف در آب کشاورزی با حضور رئیس‌جمهور این موضوع بررسی می شود، همچنین بودجه ۱۴۰۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. برابر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و نظر به تعریف آیین‌نامه داخلی مجلس و فرایندهای پیش بینی شده، بودجه در سامانه جهت استحضار بارگذاری خواهد شد و پس از ۳ روز به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ توسط هیات رییسه مجلس ارجاع خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ظرف ۳ روز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کلیات به صحن علنی مجلس جهت اظهار نظر نمایندگان گزارش خواهد شد. چه گزارش رد شده یا تاییدشده باشد، در صحن ارائه خواهد شد. پس از ارائه گزارش در صحن علنی، با رد کلیات، مجدد به دولت بازگردانده می شود و اگر در صحن علنی تایید شود، گزارش آن توسط هیات رییسه مجلس، به کمیسیون های تخصصی مجلس ارسال خواهد شد. در همین راستا، کمیسیون های تخصصی مجلس ظرف ۵ روز فرصت بررسی داشته و سپس گزارش جهت ثبت پیشنهاد نمایندگان در سامانه طی ۵ روز درج خواهد شد.

گودرزی عنوان کرد: در نهایت گزارش به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ارسال خواهد شد تا ظرف ۱۰ روز بررسی شود و اگر درخواست تمدید صورت گیرد تا ۱۵ روز نیز فرصت بررسی وجود خواهد داشت، سپس ۴۸ ساعت فرصت ثبت پیشنهاد نمایندگان وجود خواهد داشت و نهایتا در صحن علنی گزارش نهایی بررسی خواهد شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اظهار کرد: برابر آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است که یکم دی ماه، لایحه بودجه سنواتی را تقدیم مجلس کند. اما باتوجه به اینکه در یکم دی ماه، مجلس نشست علنی نداشت، در دوم دی ماه لایحه تقدیم مجلس شده و فرایند رسیدگی آن طی خواهد شد.