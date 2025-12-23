گودرزی می‌گوید رئیس‌جمهور در نشست بعدازظهر مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره روند برگزاری جلسه غیرعلنی امروز (سه‌شنبه، ۲ دی) گفت: جمع‌بندی هیئت‌رئیسه مجلس براین بود که نشست صبح تا ظهر مجلس شورای اسلامی به‌صورت غیرعلنی برگزار شده  و جلسه بعدازظهر با حضور رئیس‌جمهور به‌صورت علنی برگزار می شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: درخصوص حفظ قدرت خرید آحاد مردم و تامین و توزیع مناسب مایحتاج و کالاهای اساسی همچنین نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و مدیریت نوسانات ارزی، در صبح امروز نشست غیرعلنی برگزار خواهد شد و میهمانان این نشست، رییس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت و دادگستری خواهند بود.

گودرزی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در آستانه تقدیم بودجه ۱۴۰۵، این نشست فرصتی برای هماهنگی میان دو قوه مجریه و مقننه در جهت حل مسائل مردم و پیش بینی ظرفیت ها برای عبور از مشکلات حوزه اقتصادی، ارزی و ... خواهد بود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: در نشست بعدازظهر با توجه به اهمیت حکمرانی مطلوب آب و مدیرت مصرف در آب کشاورزی با حضور رئیس‌جمهور این موضوع بررسی می شود، همچنین بودجه ۱۴۰۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.  برابر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و نظر به تعریف آیین‌نامه داخلی مجلس و فرایندهای پیش بینی شده، بودجه در سامانه جهت استحضار بارگذاری خواهد شد و پس از ۳ روز به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ توسط هیات رییسه مجلس ارجاع خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ظرف ۳ روز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کلیات به صحن علنی مجلس جهت اظهار نظر نمایندگان گزارش خواهد شد. چه گزارش رد شده یا تاییدشده باشد، در صحن ارائه خواهد شد. پس از ارائه گزارش در صحن علنی، با رد کلیات، مجدد به دولت بازگردانده می شود و اگر در صحن علنی تایید شود، گزارش آن توسط هیات رییسه مجلس، به کمیسیون های تخصصی مجلس ارسال خواهد شد. در همین راستا، کمیسیون های تخصصی مجلس ظرف ۵ روز  فرصت بررسی داشته و سپس گزارش جهت ثبت پیشنهاد نمایندگان در سامانه طی ۵ روز درج خواهد شد.

گودرزی عنوان کرد: در نهایت گزارش به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ارسال خواهد شد تا ظرف ۱۰ روز بررسی شود و اگر درخواست تمدید صورت گیرد تا ۱۵ روز نیز فرصت بررسی وجود خواهد داشت، سپس ۴۸ ساعت فرصت ثبت پیشنهاد نمایندگان وجود خواهد داشت و نهایتا در صحن علنی گزارش نهایی بررسی خواهد شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اظهار کرد: برابر آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است که یکم دی ماه، لایحه بودجه سنواتی را تقدیم  مجلس کند. اما باتوجه به اینکه در یکم دی ماه، مجلس نشست علنی نداشت، در دوم دی ماه لایحه تقدیم مجلس شده و فرایند رسیدگی آن طی خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: لایحه بودجه ، بودجه سالانه ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس توسط پزشکیان در دستورکار بهارستان‌نشینان
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس:
۱۷ ماموریت برای کمیته پنج‌نفره مشترک بین دولت و مجلس در نظر گرفته شد
آغاز جلسه غیرعلنی مجلس درباره نوسانات ارزی با حضور تیم اقتصادی دولت
قالیباف: بر تحقق اهداف اولویت‌دار برنامه هفتم برای حل مشکلات مردم تمرکز شود
رحمت‌زاده در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
وقتی دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای برای نوسانات اقتصادی ندارد باید کابینه را ترمیم کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پزشکیان: دولت و مجلس به دنبال نگاه مشترک برای تأمین معیشت مردم هستند
ایران: فرانسه، انگلیس و آمریکا گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند
هیأت عالی نظارت مجمع درباره مصوبات مجلس مکاتبه‌ای با قوه مقننه ندارد
آخرین اخبار
ایران: فرانسه، انگلیس و آمریکا گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند
پزشکیان: دولت و مجلس به دنبال نگاه مشترک برای تأمین معیشت مردم هستند
هیأت عالی نظارت مجمع درباره مصوبات مجلس مکاتبه‌ای با قوه مقننه ندارد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
آلودگی هوای تهران به‌دلیل بارگذاری زیاد جمعیت است/ هر کسی که مدعی حل مشکل آب است بیاید کمک کند
اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس + فایل PDF
نخستین محموله‌های وارداتی کشت فراسرزمینی به‌زودی وارد کشور می‌شود
آماده تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب هستیم
رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد
میدان بازی برای مدیریت بحران طراحی نشده است
پزشکیان در صحن مجلس حضور یافت
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس توسط پزشکیان در دستورکار بهارستان‌نشینان
قالیباف: مشکلات مردم با تعامل دولت و مجلس حل می‌شود
عارف: وحدت در فرماندهی هوش مصنوعی نه دخالت بلکه یک ضرورت است
گزارش دیوان محاسبات کشور از انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۳
۱۷ ماموریت برای کمیته پنج‌نفره مشترک بین دولت و مجلس در نظر گرفته شد
پیام رئیس جمهور ایران به اجلاس سران اتحادیه اوراسیا
تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیس‌جمهور در جلسه بعدازظهر مجلس
آغاز جلسه غیرعلنی مجلس درباره نوسانات ارزی با حضور تیم اقتصادی دولت
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲ دی
وقتی دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای برای نوسانات اقتصادی ندارد باید کابینه را ترمیم کند