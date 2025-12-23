باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هنگامی که متوجه نشت گاز در منزل شدیم چه کنیم؟ + فیلم

سخنگوی سازمان آتش نشانی در مورد نشت گاز در منزل نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص نشت گاز در منزل توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

نشت گاز مونوکسیدکربن در منزل مسکونی/ نجات معجزه آسای 8 نفر

هنگامی که متوجه نشت گاز در منزل شدیم چه کنیم؟ + فیلم
young journalists club

قاتل خاموش جان مادر و فرزند را گرفت

هنگامی که متوجه نشت گاز در منزل شدیم چه کنیم؟ + فیلم
young journalists club

نشت گاز در کالپوش حادثه آفرید

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌بس گروگان خلع سلاح + فیلم
۴۹۲

آتش‌بس گروگان خلع سلاح + فیلم

۰۲ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.