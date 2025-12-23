سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره برنامه بازی‌های دوستانه تیم ملی فوتبال برای جام جهانی ۲۰۲۶ توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال اظهار کرد: مراحل آماده سازی تیم ملی فوتبال ۳ مرحله هست که اولین مرحله در ماه مارس هست و بعد از آن ان شاء الله اردوی متصل به جام جهانی و در نهایت بازی‌های تدارکاتی قبل از جام جهانی که در ماه ژوئن برگزار می‌شود.  

او افزود: ما برای اردوی ماه مارس در حال مذاکره با چند تیم برای برگزاری بازی دوستانه هستیم. با توجه به اینکه اسپانیا جزو کشور‌هایی بود که بحث  بازی دوستانه  با این تیم در ماه مارس مطرح بود و فدراسیون فوتبال مذاکراتی با مجموعه فدراسیون فوتبال  اسپانیا داشت، اما در تاریخ فروردین ماه گفتند که وقت خالی ندارند. به هر حال بازی اسپانیا و آرژانتین  شرایط و شیوه نامه خاصی دارد. تاریخ بعدی که برای بازی با اسپانیا در نظر گرفته شده در خرداد ماه قبل از جام جهانی است.  

علوی گفت: بازی تدارکاتی با پرتغال برای اردوی متصل به جام جهانی در خرداد ماه مدنظر است. مذاکرات نهایی با رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال صورت گرفته است، اما ما باید قرارداد را به طور رسمی امضا کنیم و بعد زمان نهایی را اعلام کنیم. برای عقد قرارداد با پرتغال جهت انجام بازی دوستانه نزدیک شده‌ایم.

 او درباره اینکه شاید بازی دوستانه تیم ملی ایران با پرتغال قبل از بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا  باشد و برخی از بازیکنان پرتغال ممکن است درگیر این مسابقات باشند، گفت: جمع بندی نهایی این شد که  اردوی نهایی قبل از اعزام به  آمریکا یا در اسپانیا و یا در پرتغال باشد و برحسب بازی که هماهنگ می‌شود.

این بازی با توجه به پولی که تیم حریف می‌خواهد دریافت کند باید حتما در ایران و با تمامی بازیکنان اصلی برگزار شود تا هواداران ایرانی به ورزشگاه بیایند اینجور بازی ها نبايد در کشور دیگر انجام گردد
