باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا نورا فرماندار ویژه شهرستان چابهار گفت: موقعیت ژئوپلیتیکی بندر چابهار در شمال دریای عمان و دسترسی مستقیم به آبهای آزاد بینالمللی، این بندر را به نقطهای راهبردی برای مبادلات تجاری ایران با کشورهای منطقه و فرامنطقهای تبدیل کرده است؛ بهگونهای که در شرایط جنگ، بحرانهای منطقهای و محدودیتهای کشتیرانی در خلیج فارس، چابهار بهعنوان مسیر امن تنفس اقتصادی کشور عمل میکند.
وی افزود: نزدیکی چابهار به کشورهای افغانستان، پاکستان و حوزه آسیای میانه و قرار گرفتن در کریدورهای مهم ترانزیتی شمال - جنوب و شرق - غرب، ظرفیتهای این بندر را در حوزه ترانزیت و ترانشیپ کالا بهطور چشمگیری افزایش داده است و با تکمیل اتصال ریلی، نقش آن در تجارت منطقهای و بینالمللی پررنگتر خواهد شد.
فرماندار چابهار با اشاره به پیشینه تاریخی این بندر، گفت: چابهار از دیرباز کانون داد و ستد، دریانوردی و تجارت در سواحل مَکُران بوده و شواهد تاریخی همچون قلعه پرتغالیها در منطقه تیس، گواه اهمیت راهبردی این بندر در قرون گذشته است؛ زمانی که قدرتهای تجاری اروپا برای تسلط بر مسیرهای بازرگانی شرق، توجه ویژهای به این منطقه داشتند.
وی با بیان اینکه طرح جامع تأسیس بندر چابهار در سال ۱۳۵۲ مطرح شد، تصریح کرد: هرچند پس از انقلاب اسلامی بهدلیل محدودیتهای مالی بخشی از طرحها با تأخیر اجرا شد، اما ساخت اسکلهها، موجشکنها و راهاندازی بندر شهیدکلانتری و بندر شهیدبهشتی، چابهار را به یکی از مهمترین بنادر کشور تبدیل کرد.
نورا ادامه داد: بندر شهید بهشتی در سالهای جنگ تحمیلی و بهدلیل قرار گرفتن در خارج از خلیج فارس و دوری از کانون بحران، نقش مؤثری در صادرات و پشتیبانی اقتصادی کشور ایفا کرد و این تجربه نشان داد که توسعه سواحل مَکُران و بندر چابهار یک ضرورت راهبردی برای کشور است.
وی با اشاره به مزیتهای طبیعی بندر چابهار بیان کرد: وجود آبهای عمیق در خلیج چابهار، امکان پهلوگیری کشتیهای بزرگ و ایجاد تأسیسات بندری با هزینه کمتر و صرفه اقتصادی بالاتر را فراهم کرده است؛ مزیتی که بسیاری از بنادر دنیا از آن برخوردار نیستند و این موضوع ظرفیت توسعه فیزیکی آینده بندر را تضمین میکند.
فرماندار چابهار گفت: بنادر جنوبی سیستان و بلوچستان از جمله چابهار، گواتر، بریس و پسابندر، در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ از مراکز فعال دریانوردی و تجارت با بنادر پاکستان و هندوستان بودهاند و وجود دفاتر گمرکی و پستی در این بنادر، نشاندهنده رونق مبادلات دریایی در آن دوره است.
وی تأکید کرد: امروز نیز بندر چابهار با تکیه بر همین ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و جغرافیایی، بهعنوان پیشران توسعه شرق کشور و حلقه اتصال اقتصاد ملی به بازارهای جهانی مطرح است و توسعه این بندر میتواند نقش تعیینکنندهای در اشتغالزایی، رشد صادرات غیرنفتی و تقویت جایگاه ژئواقتصادی ایران در منطقه ایفا کند.
نورا خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با نگاه ویژه به سواحل مَکُران و بندر چابهار، توسعه زیرساختهای بندری، حملونقل و لجستیک را در اولویت قرار داده و ما معتقدیم چابهار نهتنها مهمترین بندر تجاری ایران در خارج از خلیج فارس، بلکه یکی از کلیدیترین نقاط راهبردی کشور برای آینده اقتصاد ایران خواهد بود.
منبع: ایرنا