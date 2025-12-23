باشگاه خبرنگاران جوان - داستان بازی با خرید یک کنسول چند ده میلیونی یا حتی بالای صد میلیون تومان در ایران که تمام نمی‌شود. این خرید تازه سنگِ اول است. وقتی وارد دنیای آنلاین می‌شوی، می‌فهمی برای رسیدن به تجربه بهتر، آیتم‌های جذاب، شخصیت‌های کمیاب یا یک اکانت کامل، باید پول واقعی خرج کنی. این پولی که به تدریج می‌دهی، گاهی بیشتر از خرید سخت‌افزار هم می‌شود. این پول می‌رود داخل اقتصاد بازی‌های دیجیتال. بازاری که روزبه‌روز بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و پول‌سازتر می‌شود.

از خرید آیتم تا معامله اکانت

در ایران، بسیاری از گیمرها ترجیح می‌دهند به‌جای این‌که ساعت‌ها زمان بگذارند تا در بازی پیشرفت کنند، با پول واقعی دست به خرید بزنند. این خرید ممکن است یک بسته درون‌برنامه‌ای، گیفت‌کارت، آیتم یا حتی یک اکانت کامل باشد. فروشندگان در سایت‌ها، کانال‌های تلگرام و شبکه‌های اجتماعی، این کالاها را برای خرید و فروش عرضه می‌کنند و قیمت‌ها بسته به قدرت، نادر بودن آیتم‌ها و سطح اکانت تا چند ده میلیون تومان هم می‌رسد.

هزینه واقعی ارز درون‌بازی

یکی از بارزترین نمونه‌ها در ایران مربوط به پابجی موبایل است. بازی‌ای که ارز درون‌برنامه‌ای آن به نام UCشناخته می‌شود و گیمرها برای خرید اسکین، بتل‌پس و آیتم‌های جذاب آن را تهیه می‌کنند. خرید مستقیم UC در فروشگاه‌های ایرانی بسته به اندازه بسته می‌تواند تا چند صد هزار تومان هزینه داشته باشد و بعضا بازیکنان از روش‌های دیگر مثل چرخونه‌های شانس یا جوایز هفتگی درون بازی هم تلاش می‌کنند تا مقدار بیشتری UC بدون پرداخت مستقیم پول به دست بیاورند. این روش‌ها لزوما تضمین‌کننده نتیجه نیستند، ولی نشانه دیگری از شدت تقاضای گیمرها برای این ارز دیجیتال داخل بازی‌اند.

کالایی که قیمتش گاهی سر به آسمان می‌زند

بخش دیگری از بازار در ایران خرید و فروش اکانت‌های کامل بازی است. این اکانت‌ها معمولا شامل لول‌های بالا، آیتم‌های کمیاب یا دسترسی به محتواهایی هستند که بازیکن معمولی ممکن است ماه‌ها برای رسیدن به آن تلاش کند. قیمت‌ها در این بخش بسیار متفاوت‌اند.

اکانت‌های معمولی و تازه‌کار در سطح پایین چند میلیون تومان

اکانت‌های متوسط با چند آیتم ارزشمند تا حدود ده‌ها میلیون تومان