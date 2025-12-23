در ایران، بسیاری از گیمرها ترجیح می‌دهند به‌جای این‌که ساعت‌ها زمان بگذارند تا در بازی پیشرفت کنند، با پول واقعی دست به خرید بزنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - داستان بازی با خرید یک کنسول چند ده میلیونی یا حتی بالای صد میلیون تومان در ایران که تمام نمی‌شود. این خرید تازه سنگِ اول است. وقتی وارد دنیای آنلاین می‌شوی، می‌فهمی برای رسیدن به تجربه بهتر، آیتم‌های جذاب، شخصیت‌های کمیاب یا یک اکانت کامل، باید پول واقعی خرج کنی. این پولی که به تدریج می‌دهی، گاهی بیشتر از خرید سخت‌افزار هم می‌شود. این پول می‌رود داخل اقتصاد بازی‌های دیجیتال. بازاری که روزبه‌روز بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و پول‌سازتر می‌شود.

از خرید آیتم تا معامله اکانت

در ایران، بسیاری از گیمرها ترجیح می‌دهند به‌جای این‌که ساعت‌ها زمان بگذارند تا در بازی پیشرفت کنند، با پول واقعی دست به خرید بزنند. این خرید ممکن است یک بسته درون‌برنامه‌ای، گیفت‌کارت، آیتم یا حتی یک اکانت کامل باشد. فروشندگان در سایت‌ها، کانال‌های تلگرام و شبکه‌های اجتماعی، این کالاها را برای خرید و فروش عرضه می‌کنند و قیمت‌ها بسته به قدرت، نادر بودن آیتم‌ها و سطح اکانت تا چند ده میلیون تومان هم می‌رسد.

هزینه واقعی ارز درون‌بازی 

یکی از بارزترین نمونه‌ها در ایران مربوط به پابجی موبایل است. بازی‌ای که ارز درون‌برنامه‌ای آن به نام UCشناخته می‌شود و گیمرها برای خرید اسکین، بتل‌پس و آیتم‌های جذاب آن را تهیه می‌کنند. خرید مستقیم UC در فروشگاه‌های ایرانی بسته به اندازه بسته می‌تواند تا چند صد هزار تومان هزینه داشته باشد و بعضا بازیکنان از روش‌های دیگر مثل چرخونه‌های شانس یا جوایز هفتگی درون بازی هم تلاش می‌کنند تا مقدار بیشتری UC بدون پرداخت مستقیم پول به دست بیاورند. این روش‌ها لزوما تضمین‌کننده نتیجه نیستند، ولی نشانه دیگری از شدت تقاضای گیمرها برای این ارز دیجیتال داخل بازی‌اند.

کالایی که قیمتش گاهی سر به آسمان می‌زند

بخش دیگری از بازار در ایران خرید و فروش اکانت‌های کامل بازی است. این اکانت‌ها معمولا شامل لول‌های بالا، آیتم‌های کمیاب یا دسترسی به محتواهایی هستند که بازیکن معمولی ممکن است ماه‌ها برای رسیدن به آن تلاش کند. قیمت‌ها در این بخش بسیار متفاوت‌اند.

اکانت‌های معمولی و تازه‌کار در سطح پایین چند میلیون تومان
اکانت‌های متوسط با چند آیتم ارزشمند تا حدود ده‌ها میلیون تومان

اکانت‌های حرفه‌ای با آیتم‌های نادر یا رتبه‌های بالا گاهی چند ده میلیون تومان قیمت می‌خورند و در موارد خیلی خاص حتی دیده شده تا بیش از صد میلیون تومان هم تبلیغ شده‌اند.

این نوع معاملات مختص ایران نیست و بازار خرید و فروش کالاهای درون بازی و اکانت‌ها محدود به ایران نیست. بازار جهانی هم همین روند را داشته است، چون بازیکنان در سراسر دنیا حاضرند برای داشتن تجربه بهتر یا پیشرفت سریع‌تر پول بپردازند.

پلتفرم‌های جهانی مثل PlayerAuctions به عنوان بازارهای واسطه‌ای عمل می‌کنند که در آن می‌توان ارز درون بازی، آیتم‌ها، اکانت‌ها و خدماتی مثل قدرتمندسازی حساب‌ها را معامله کرد. این بازارها سال‌هاست فعالند و میلیون‌ها معامله در حوزه بیش از ۲۰۰ بازی مختلف را مدیریت می‌کنند. آنها ادعا می‌کنند معامله‌ها امن و با سیستم حل اختلاف انجام می‌شود، اما در عمل این بازارها چالش‌های خاص خود را دارند چون بعضی از سازندگان بازی‌ها، مثل Roblox یا شرکت‌های بزرگ دیگر، علیه چنین معامله‌هایی موضع قانونی گرفته‌اند و می‌گویند این کار قوانین خدمات بازی را نقض می‌کند یا به‌نفع تجربه بازیکنان نیست. این تقابل در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد که بازار اکانت و آیتم با وجود اندازه بزرگ و میلیون‌ها معامله، در نقطه‌ای خاکستری میان تراز تجاری رسمی و اقتصاد سوم قرار دارد.

چه بازی‌هایی خریدار اکانت دارد؟

بازار خرید و فروش اکانت و آیتم محدود به یک یا دو بازی نیست. در سطح جهان حساب‌هایی که بیشترین تقاضا را دارند معمولا شامل:

شوترهای آنلاین مثل Call of Duty و Warzone به خاطر سلاح‌ها و اسکین‌های جذاب
  بازی‌هایی با آیتم‌های کمیاب مثل Counter-Strike: Global Offensive
  بازی‌های اکشن رقابتی مثل Apex Legends
  بازی‌های موبایلی محبوب مثل Free Fire یا Mobile Legends به خاطر شخصیت‌ها و آیتم‌های درون بازی
در همه این بازی‌ها، اکانت‌های قدرتمند، سلاح‌ها و اسکین‌های نادر مشتری‌های خاص خود را دارند.

منابع درآمد در بازی

در کنار خرید و فروش مستقیم ارزها و اکانت‌ها، روش‌های دیگری هم برای کسب درآمد در دنیای گیم وجود دارد. بعضی بازیکنان با فروش خدمات بالا بردن سطح، بوست کردن رنک، ساخت محتوای آموزشی یا حتی استریم کردن بازی‌ها درآمد کسب می‌کنند. اما باید توجه کرد که همه این روش‌ها در حوزه خاکستری قوانین بازی‌ها قرار می‌گیرند و در بسیاری از موارد ممکن است باعث بن شدن حساب یا از دست رفتن آیتم‌ها شود اگر با سیاست رسمی سازنده بازی در تضاد باشند.

ریسک‌های پنهان

بازار خرید و فروش اکانت‌ها و آیتم‌های درون‌بازی پر از فرصت است، اما ریسک هم دارد.  معامله در پلتفرم‌های غیررسمی یعنی هیچ تضمین حقوقی مشخصی وجود ندارد اگر پول می‌دهی و کالای دیجیتال نگیری. خرید از منابع نامعتبر می‌تواند به کلاهبرداری یا از دست رفتن اطلاعات اکانت منجر شود.  بسیاری از بازی‌ها صراحتا در قوانین خود گفته‌اند که فروش و انتقال اکانت به شخص ثالث مجاز نیست و در صورت کشف ممکن است حساب مسدود شود.
این موارد باعث شده بازار اکانت‌ها همچنان در سایه باشد:  بازاری پررونق، پرخطر و در عین حال جذاب برای کسانی که می‌خواهند سریع‌تر یا قدرتمندتر در بازی‌ها پیش بروند.

چشم‌انداز آینده

بازار فروش رمز بازی و اکانت‌ها در ایران و جهان در حال رشد است و تحقیقات نشان می‌دهد که بازار جهانی معاملات آیتم‌های دیجیتال تا سال‌های آینده با افزایش طرفداران بازی‌ها و گسترش بازی‌های آنلاین به ارزش چند ده میلیارد دلار می‌رسد. اما چالش اصلی اینجاست که هنوز چارچوب‌های قانونی مشخص و امن برای این معاملات تعریف نشده‌اند. تا زمانی که این فضا رسمی، شفاف و امن نشود، بازار رمز بازی همان اقتصادی خواهد بود که هم فرصت دارد و هم ریسک؛ جایی که شاید سود ببری، شاید در مسیرش گیر کنی.

منبع: روزنامه هفت صبح

