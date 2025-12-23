عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی در کشور ناشی از کسری بودجه است که امیدواریم امسال این رویه اصلاح شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علیرضا نثاری عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در برنامه رادیو اقتصاد اظهارداشت: بطور کلی در لایحه بودجه سال آینده تقویت معیشت مردم و کاهش تورم در کشور باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: رویکرد دولت در پیش بینی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به نوعی مبتنی بر واقعیت و کاهش هزینه‌ها و همینطور کاهش رشد بودجه نسبت به سال ۱۴۰۴ است. 

وی اظهار داشت: طبق قاعده بین منابع و مصارف در بودجه سالانه کشور باید توازن برقرار باشد در غیر این صورت منجر به کسر بودجه خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی گفت: از یک طرف منابعی در بودجه سالانه کشور تعریف می‌شود که ممکن است تحقق پیدا نکند و از سمت دیگر مصارف به صورت قطعی پیش‌بینی و در نهایت منجر به کسری بودجه می‌شود.

وی افزود: کسری بودجه به صورت مستقیم باعث ایجاد تورم و در عین حال آسیب به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد. 

نثاری اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده باید با هدف تقویت وضعیت معیشت مردم و کاهش تورم تدوین و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت ارسال شود. 

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد رویکرد دولت چهاردهم نیز در همین سمت و سو باشد. 

 عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس گفت: تمامی سعی و تلاش کمیسیون تلفیق این خواهد بود که با جزئیات لایه بودجه سال آینده را بررسی تا بتوان به نقطه مطلوب و مقصود خود در این زمینه رسید.

وی افزود: بودجه‌ای که منجر به کسری بودجه نشود بودجه درستی است.

نثاری اظهار داشت: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی در کشور ناشی از کسری بودجه است از این رو می طلبد با برنامه‌ریزی و سیاست گذاری مناسب این مشکل در مملکت بصورت ریشه‌ای برطرف برطرف شود.

وی عنوان کرد: در مجلس باید دقت شود منابع طرح‌ها و تصمیمات به درستی دیده تا به کسر بودجه دامن نزند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی گفت: دولت وقتی می‌گوید بودجه امسال نسبت به سال گذشته دو درصد افزایش پیدا خواهد کرد با این وجود دیگر نمی‌توان خیلی از مصارف را کاهش داد مگر اینکه دولت یک سیاست انقباضی در بحث مصارف پیش بینی کرده باشد که این به خود عملکرد دولت مربوط می‌شود و خیلی به مردم ارتباط ندارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد این رویکرد یک رویکرد مثبت و منطقی در بحث بودجه باشد.

کشور ثروتمند چرا باید کسری بودجه داشته باشه
