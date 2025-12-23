باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سید نبی‌اله شمسی‌فر، مدیرعامل شرکت مخابرات استان لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به رویکرد توسعه‌محور این شرکت، از برنامه‌ریزی جامع و هدفمند برای تقویت و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی به‌ویژه در مناطق روستایی استان خبر داد.

وی اظهار کرد: با توجه به نیاز‌های ارتباطی ساکنان روستا‌ها و در راستای تحقق عدالت ارتباطی، طرح‌های متعددی در دستور کار قرار گرفته که بر اساس اولویت‌بندی‌های فنی و جمعیتی و مطابق با زمان‌بندی تعیین‌شده اجرا خواهند شد. در همین راستا، چند روستای استان لرستان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به شبکه تلفن همراه مجهز شده و با راه‌اندازی سایت‌ها و تجهیزات مورد نیاز، آنتن‌دهی تلفن همراه در این مناطق برقرار خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش مهم مشارکت مشترکان در حفظ و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی افزود: پایداری شبکه و ارائه خدمات مطلوب، نیازمند همکاری متقابل شرکت و مشترکان است. از این‌رو از مشترکان تلفن ثابت درخواست می‌شود برای سهولت در فرآیند پرداخت، کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از بروز هرگونه تأخیر یا اختلال در خدمات، قبوض تلفن ثابت خود را از طریق نرم‌افزار «مخابرات من» یا سامانه تلفنی و اینترنتی ۲۰۰۰ پرداخت کنند تا پرداخت‌ها به‌صورت منظم، دقیق و به‌موقع انجام شود.

شمسی‌فر در ادامه با تشریح تفاوت هزینه‌ها و تعرفه‌ها میان انواع کاربری‌ها بیان کرد: بر اساس مقررات و تعرفه‌های مصوب، میزان آبونمان ماهانه برای منازل مسکونی، واحد‌های تجاری و سایر کاربری‌ها متفاوت است. واحد‌های تجاری و برخی کاربری‌های خاص به دلیل نوع استفاده، حجم تماس‌ها و میزان بهره‌برداری بیشتر از خدمات مخابراتی، دارای آبونمان ماهانه بالاتری نسبت به منازل غیرتجاری هستند که این موضوع در چارچوب ضوابط قانونی و مصوبات مربوطه اعمال می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان لرستان همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن و کاهش شکاف دیجیتال در مناطق کمتر برخوردار تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی شرکت مخابرات استان، فراهم‌سازی دسترسی عادلانه و برابر به خدمات ارتباطی برای تمامی شهروندان است. بر همین اساس، تا پایان سال جاری تمامی روستا‌های استان لرستان که دارای بیش از ۲۰ خانوار جمعیت هستند، تحت پوشش کامل آنتن‌دهی تلفن همراه قرار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با ارتقای کیفیت شبکه، افزایش پایداری ارتباطات و توسعه زیرساخت‌ها، زمینه دسترسی پایدار، ایمن و باکیفیت به خدمات ارتباطی برای ساکنان این مناطق فراهم شود تا بتوانند از فرصت‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی فضای ارتباطی به بهترین شکل بهره‌مند شوند.