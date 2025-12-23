غنوی گفت: واحد شماره یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی پس از گذراندن دوره ۹۰ روزه تعمیرات اساسی، بار دیگر به شبکه سراسری برق متصل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی با اشاره به پایان عملیات تعمیرات واحد گازی گفت: این واحد پس از انجام مجموعه‌ای از اقدامات فنی و تخصصی، با هدف ارتقای قابلیت اطمینان و افزایش آمادگی برای تأمین برق مطمئن در تابستان سال آینده، مجددا وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی افزود: در جریان این تعمیرات، دمونتاژ و بازسازی تجهیزات محفظه احتراق، کمپرسور و توربین، تست‌های فنی و بازرسی کامل، تعویض پره‌های کمپرسور با نمونه‌های ساخت داخل، انجام آزمون‌های غیرمخرب (NDT) بر روی اجزای حیاتی توربین و ژنراتور صورت گرفت که همگی با موفقیت به پایان رسید.

غنوی تصریح کرد: عملیات بازبینی و تنظیم سیستم کنترل اسپیدترونیک شامل نرم‌افزار و سخت‌افزار، کالیبراسیون نشان‌دهنده‌ها، تست پرشر سوئیچ‌ها و لیمیت سوئیچ‌ها نیز انجام شد تا دقت و پایداری سامانه‌های کنترلی افزایش یابد.

به گفته این مسئول، تعمیرات اساسی تجهیزات الکتریکی شامل الکتروفن‌ها، پمپ‌های ۴۰۰ ولت، استارتر‌های MCC، بریکر‌های ۴۰۰ ولت و ۶.۶ کیلوولت، تست کامل روتور و استاتور ژنراتور، بررسی رله‌های حفاظتی، بازدید و سرویس ترانس‌های اصلی و کمکی و سرویس کلید‌های اصلی ژنراتور (GCB) نیز با موفقیت اجرا شد.

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه شهید رجایی خاطرنشان کرد: بازگشت واحد شماره یک گازی به مدار تولید، حاصل تلاش بی‌وقفه متخصصان مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه شهید رجایی است که با هدف افزایش آمادگی واحد‌های سیزده‌گانه برای تأمین برق پایدار در تابستان پیش‌رو محقق شد.

