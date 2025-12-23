باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی محمدزاده با اشاره به نزدیک شدن به موعد ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهرها گفت:داوطلبان شرکت کننده در این دوره از انتخابات باید از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۶ با مراجعه به سامانه وزارت کشور به نشانی Keshvar.moi.ir نسبت به تکمیل فرم ثبتنام، بارگذاری مدارک مورد نیاز و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.
وی با تاکید بر اهمیت تکمیل صحیح مدارک افزود: یکی از مدارک مهم در زمان ثبتنام، گواهی عدم سوء پیشینه است که در هنگام ثبت نام از تاریخ صدور آن نباید بیش از سه ماه گذشته باشد.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین شرط سنی داوطلبان را یادآور شد و گفت: داوطلبان باید در روز ثبت نام ۲۵ سال تمام داشته باشند و ثبت نام در این دوره الکترونیکی است و نیازی به مراجعه حضور داوطلبان به فرمانداریها نمیباشد.
محمدزاده خاطرنشان کرد: داوطلبان برای اطلاع دقیق از فهرست کامل مدارک مورد نیاز میتوانند به پرتال اطلاع رسانی فرمانداریهای شهرستانها که آگهی رسمی ثبت نام را منتشر کردهاند مراجعه کنند.
وی در پایان درباره زمان ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها نیز گفت: ثبت نام این داوطلبان یک ماه پس از ثبت نام شوراهای اسلامی شهرها انجام خواهد شد و بر این اساس داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها میتوانند از ۲۴ بهمن ماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند که جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما