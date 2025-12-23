سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان با تمام ظرفیت و توان خود در حال پیگیری تخلفات احتمالی بازار است

باشگاه خبرنگاران جوان- یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در ماه‌های اخیر، بازار کالا‌های اساسی به‌ویژه برنج با نوسانات قیمتی قابل‌توجهی روبه‌رو شده است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم از سوی مردم در بازار لمس می‌شود. بر اساس مشاهدات مصرف‌کنندگان، قیمت برنج که پیش‌تر در بازه ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم برنج هندی و پاکستانی عرضه می‌شد، اکنون در برخی موارد به ۱۴۰، ۱۵۰ و حتی ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: این افزایش قیمت‌ها بیش از هر چیز ناشی از حذف ارز ترجیحی برنج و اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌هاست؛ تصمیمی که دولت با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای اتخاذ کرده و مقرر شده یارانه‌ها به‌صورت مستقیم به گروه‌های هدف، به‌ویژه دهک‌های یک تا هفت، پرداخت شود. طبیعی است که با حذف ارز ترجیحی، بخشی از افزایش قیمت‌ها در بازار اجتناب‌ناپذیر باشد.

وی ادامه داد: با این حال، مسئولان تأکید می‌کنند که همه تحولات و گرانی‌های موجود در بازار لزوماً مصداق تخلف یا گران‌فروشی نیست و تمام آنچه مردم در بازار احساس می‌کنند، در چارچوب وظایف سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی نخواهد بود. سیاست اصلی دولت و حاکمیت، تأمین و موجود بودن کالا در بازار است، حتی اگر این سیاست در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

رایگانی تصریح کرد: این سازمان با تمام ظرفیت و توان خود در حال پیگیری تخلفات احتمالی بازار است، اما تحقق نظارت مؤثر نیازمند توجه به حدود اختیارات، صلاحیت‌ها و امکانات این سازمان در حوزه تنظیم بازار است.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
-
ناشناس
۱۳:۵۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
سازمان هیچی به هیچی و بخواب بخواب
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
تخلف بازار؟ منتظرید یه مغازه دار یه برنج رو ۲۰۰۰۰ تومن گرون بده باهاش برخورد کنید؟؟؟؟؟؟
اون وقت اون چند هزار تن برنج که زاهدان زیر بارون بود هیچی.....

قانون فقط مربوط به آفتابه دزدها است.....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
دولت جهت کاهش کسری بودجه دست به این اقدامات میزند و با مظلوم نمائی سعی میکند تقصیر را به گردن فروشندگان و واردکنندگان برنج بیندازد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۰۲ دی ۱۴۰۴
برنج ها و شکرهارا میریزند توی دریا رو توضیح بده . انفجار بندر باتمام برنج ها وکالاهارو توضیح بده.
۰
۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۴۹ ۰۲ دی ۱۴۰۴
والا توی این کشور همه چیز مثل خونه و ماشین و خوراکی و لبنیات، پوشاک و اینترنت و بنزین گرون کرد دولت... فقط گیر دادین به شالیکار بیچاره؟!؟! اونم بااین قیمتا نمیصرفه براش، شالیزار رو تبدیل به ویلا میکنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۰۲ دی ۱۴۰۴
این یارانه پرمصرف رو حذف کنید، از وقتی شروع به یارانه دادن کردید این مصیبت ها سر مردم اومد، اگه قراره با گرونی، مبلغ یارانه رو افزایش بدید که فایده نداره، این چه وضعیه درست کردید
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م
۱۲:۱۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
یارانه باید طوری باشه که ازخرج ماهانه اضاف بیاد نه اینکه تو یک خرید کوچک منزل تمام بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۰۲ دی ۱۴۰۴
تو این دولت تمام سازمان‌ها بی مصرف شدن فقط وجود دارن، وگرنه...... فعلا همه درگیر خرید طلا و دلارن
۰
۱۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۱:۲۰ ۰۲ دی ۱۴۰۴
اگر بازار خودش خودشو تنظیم میکنه پس به نفع کی تنظیم میکنه.حتی کشورای سرمایه داری هم اینطوربازارشون رها وهرکه هرکه نیست.
۱
۱۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۰۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
کلا مسولین دروغ میگن روده راست ندارند مافیا تمام برنجا از شهر ها و کشاورزها جمع کرده که تو بازار برنج کم بشه بعد چون برنج کمه گرون کنند
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۰۲ دی ۱۴۰۴
یک سازمان بی مصرف مفت خور
۰
۲۴
پاسخ دادن
