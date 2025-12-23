سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان با تمام ظرفیت و توان خود در حال پیگیری تخلفات احتمالی بازار است

باشگاه خبرنگاران جوان- یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در ماه‌های اخیر، بازار کالا‌های اساسی به‌ویژه برنج با نوسانات قیمتی قابل‌توجهی روبه‌رو شده است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم از سوی مردم در بازار لمس می‌شود. بر اساس مشاهدات مصرف‌کنندگان، قیمت برنج که پیش‌تر در بازه ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم برنج هندی و پاکستانی عرضه می‌شد، اکنون در برخی موارد به ۱۴۰، ۱۵۰ و حتی ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: این افزایش قیمت‌ها بیش از هر چیز ناشی از حذف ارز ترجیحی برنج و اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌هاست؛ تصمیمی که دولت با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای اتخاذ کرده و مقرر شده یارانه‌ها به‌صورت مستقیم به گروه‌های هدف، به‌ویژه دهک‌های یک تا هفت، پرداخت شود. طبیعی است که با حذف ارز ترجیحی، بخشی از افزایش قیمت‌ها در بازار اجتناب‌ناپذیر باشد.

وی ادامه داد: با این حال، مسئولان تأکید می‌کنند که همه تحولات و گرانی‌های موجود در بازار لزوماً مصداق تخلف یا گران‌فروشی نیست و تمام آنچه مردم در بازار احساس می‌کنند، در چارچوب وظایف سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی نخواهد بود. سیاست اصلی دولت و حاکمیت، تأمین و موجود بودن کالا در بازار است، حتی اگر این سیاست در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

رایگانی تصریح کرد: این سازمان با تمام ظرفیت و توان خود در حال پیگیری تخلفات احتمالی بازار است، اما تحقق نظارت مؤثر نیازمند توجه به حدود اختیارات، صلاحیت‌ها و امکانات این سازمان در حوزه تنظیم بازار است.