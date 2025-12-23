باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در نشست دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در شیراز اعلام کرد: همزمان با هفدهم رجب، سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع)، آیین سه روزه عزاداری با حضور هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم در شیراز برگزار خواهد شد.

او با اشاره به اهمیت این مناسبت معنوی گفت: همانند سال‌های گذشته مراسم بزرگداشت حضرت احمد بن موسی (ع) در سه شبانه‌روز برگزار می‌شود؛ سنتی دیرینه که از دیرباز در شیراز استمرار داشته است.

کلانتری افزود: مراسم اصلی روز چهارشنبه، هفدهم دی‌ماه، مصادف با هفدهم رجب با حضور گسترده هیئت‌های مذهبی و عموم مردم برگزار خواهد شد.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) در توضیح برنامه‌ها خاطرنشان کرد: عزاداران پس از برگزاری مراسم سوگواری در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر به زیارت مرقد نورانی حضرت شاهچراغ (ع) مشرف شده و یاد و مقام ایشان را گرامی خواهند داشت.

او تأکید کرد: این آیین فرصتی ارزشمند برای مردم شیراز و استان فارس است تا بار دیگر ارادت و محبت خود را نسبت به خاندان عصمت و طهارت ابراز کنند.

کلانتری در پایان تصریح کرد: شیراز به‌عنوان میزبان حضرت احمد بن موسی (ع) و برادران بزرگوار ایشان، همچون سال‌های گذشته پذیرای این مراسم باشکوه و معنوی خواهد بود.

مراسم بزرگداشت شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) به مدت ۳ شب در حرم مطهر برگزار می‌شود.

روز چهارشنبه هفدهم دی‌ماه و مصادف با ۱۷ رجب هم مردم عزادار به صورت پیاده‌روی در خیابان‌های منتهی به حرم به عزاداری می‌پردازند.

