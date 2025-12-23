تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) گفت: همزمان با هفدهم رجب، سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، آیین سه‌روزه عزاداری با حضور گسترده مردم و هیئت‌های مذهبی در شیراز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در نشست دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در شیراز اعلام کرد: همزمان با هفدهم رجب، سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع)، آیین سه روزه عزاداری با حضور هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم در شیراز برگزار خواهد شد.

او با اشاره به اهمیت این مناسبت معنوی گفت: همانند سال‌های گذشته مراسم بزرگداشت حضرت احمد بن موسی (ع) در سه شبانه‌روز برگزار می‌شود؛ سنتی دیرینه که از دیرباز در شیراز استمرار داشته است.

کلانتری افزود: مراسم اصلی روز چهارشنبه، هفدهم دی‌ماه، مصادف با هفدهم رجب با حضور گسترده هیئت‌های مذهبی و عموم مردم برگزار خواهد شد.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) در توضیح برنامه‌ها خاطرنشان کرد: عزاداران پس از برگزاری مراسم سوگواری در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر به زیارت مرقد نورانی حضرت شاهچراغ (ع) مشرف شده و یاد و مقام ایشان را گرامی خواهند داشت.

او تأکید کرد: این آیین فرصتی ارزشمند برای مردم شیراز و استان فارس است تا بار دیگر ارادت و محبت خود را نسبت به خاندان عصمت و طهارت ابراز کنند.

کلانتری در پایان تصریح کرد: شیراز به‌عنوان میزبان حضرت احمد بن موسی (ع) و برادران بزرگوار ایشان، همچون سال‌های گذشته پذیرای این مراسم باشکوه و معنوی خواهد بود.

مراسم بزرگداشت شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) به مدت ۳ شب در حرم مطهر برگزار می‌شود.

روز چهارشنبه هفدهم دی‌ماه و مصادف با ۱۷ رجب هم مردم عزادار به صورت پیاده‌روی در خیابان‌های منتهی به حرم به عزاداری می‌پردازند.

منبع: حرم شاهچراغ (ع)

برچسب ها: تولیت حرم شاهچراغ ، عزاداری ، 17 رجب ، هیئت‌های مذهبی
خبرهای مرتبط
تخصیص سهمیه اقلام اساسی هیئت‌های مذهبی در استان همدان
شیراز در حال و هوای ۱۷ رجب + تصاویر
پادرمیانی هیئت‌های مذهبی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حوادث ترافیکی در فارس ۱۰ مصدوم و ۲ فوتی بر جای گذاشت
شناسایی ۱۲۰ نقطه پرحادثه جدید در جاده‌های فارس
هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم شد
آیین سه‌روزه عزاداری حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود
آخرین اخبار
آیین سه‌روزه عزاداری حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود
هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم شد
شناسایی ۱۲۰ نقطه پرحادثه جدید در جاده‌های فارس
حوادث ترافیکی در فارس ۱۰ مصدوم و ۲ فوتی بر جای گذاشت
ایجاد درگاه ویژه بنیاد شهید در مؤسسه ISC
حضور مردم در انتخابات سد راه دشمنان است/وقوع ۲۷۴ تصادف رانندگی در محور داریون
دشت نمدان اقلید سردترین منطقه کشور اعلام شد
نجات جان بیماران با ۵۰ درصد سوختگی در شیراز
مرگ ۲ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در بوانات
فاجعه در طولانی‌ترین شب سال/مهمانی شب یلدا قربانگاه دایی شد
شیراز؛ قطب بالقوه گردشگری سلامت در جنوب ایران