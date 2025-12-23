باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علیاکبر درویشی فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر در تشریح این خبر، گفت: سارقان سیم برق که با استفاده از خودروی پژو ۴۰۵ با پلاکهای مخدوش و جعلی در سطح شهرستان بابلسر اقدام به سرقت میکردند با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و در عملیات ضربتی دستگیر شدند.
او افزود: متهمان در تحقیقات پلیس به ۲۲ فقره سرقت اعتراف که تنها در یک فقره در بخش هادیشهر، ۱۷۰۰ متر کابل مسی به ارزش ۳میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال را به سرقت بردهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر گفت:متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.