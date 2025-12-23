به گفته رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان کردستان، شامگاه اولین روز دی‌ماه، وقوع حادثه انفجار در یک منزل مسکونی در شهرستان دیواندره منجر به مصدومیت ۴ نفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  بابک هدائی، با اعلام این خبر گفت: این حادثه در ساعت ۲۲:۳۲ دقیقه به دیسپچ اورژانس گزارش شد که بلافاصله پس از دریافت اولین تماس، دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مصدومان پیش از رسیدن نیروهای اورژانس، توسط آتش‌نشانی از محل حادثه خارج شده بودند و پس از انجام معاینات اولیه و اقدامات درمانی لازم توسط کارشناسان پرتلاش اورژانس در محل، جهت ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان دیواندره منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کردستان در پایان با قدردانی از همکاری نیروهای آتش‌نشانی و تلاش کارشناسان اورژانس، بر آمادگی کامل این مرکز برای پاسخگویی سریع به حوادث و سوانح تأکید کرد.

