تیم فوتبال استقلال برای برگزاری آخرین دیدار از لیگ سطح ۲ قهرمانان آسیا راهی منامه بحرین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال و المحرق بحرین آخرین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ را فردا چهارشنبه در منامه برگزار می‌کنند.

گفته می‌شود ساپینو سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال برای این دیدار رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی را کنار گذاشته است و در این ۲ بازیکن در فهرست مسافران این بازی دیده نمی‌شوند.

این در حالی است که استقلال در بازی با المحرق بحرین علی رضا کوشکی دیگر وینگر تکنیکی خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و مهران احمی نیز دچار مصدومیت است.

همچنین دیده اندونگ نیز به دلیل سفر به کشورش و حضور در اردوی تیم ملی فوتبال گابن در این دیدار حضور نخواهد داشت.