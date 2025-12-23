تیم فوتبال استقلال برای برگزاری آخرین دیدار از لیگ سطح ۲ قهرمانان آسیا راهی منامه بحرین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال و المحرق بحرین آخرین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ را فردا چهارشنبه در منامه برگزار می‌کنند.

گفته می‌شود ساپینو سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال برای این دیدار رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی را کنار گذاشته است و در این ۲ بازیکن در فهرست مسافران این بازی دیده نمی‌شوند.

این در حالی است که استقلال در بازی با المحرق بحرین علی رضا کوشکی دیگر وینگر تکنیکی خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و مهران احمی نیز دچار مصدومیت است.

همچنین دیده اندونگ نیز به دلیل سفر به کشورش و حضور در اردوی تیم ملی فوتبال گابن در این دیدار حضور نخواهد داشت.

برچسب ها: تیم استقلال ، لیگ قهرمانان آسیا
خبرهای مرتبط
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
تاریخ دیدار استقلال و سپاهان مشخص شد
اعلام تیم داوری استقلال و المحرق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم صدرنشینی الهلال با پیروزی مقابل الشارجه
حسین زاده: نسخه ۲ سال اخیر من نتیجه تلاش‌های اسکوچیچ است
اسکوچیچ: ما فقط به صعود از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا راضی نیستیم
جو مسمومی در ورزشگاه‌ها ایجاد شده است/ توهین به کریم باقری دارد بدعت می‌شود
انتظار دلجویی باشگاه تراکتور از کریم باقری را داشتیم/ آرامش در سکو‌ها با فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد
علوی: برای عقد قرارداد با پرتغال جهت انجام بازی دوستانه نزدیک شده‌ایم
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ۳۰ بازیکن را به اردو فرا خواند
تاریخ دیدار استقلال و سپاهان مشخص شد
آخرین اخبار
تاریخ دیدار استقلال و سپاهان مشخص شد
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ۳۰ بازیکن را به اردو فرا خواند
علوی: برای عقد قرارداد با پرتغال جهت انجام بازی دوستانه نزدیک شده‌ایم
انتظار دلجویی باشگاه تراکتور از کریم باقری را داشتیم/ آرامش در سکو‌ها با فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد
جو مسمومی در ورزشگاه‌ها ایجاد شده است/ توهین به کریم باقری دارد بدعت می‌شود
حسین زاده: نسخه ۲ سال اخیر من نتیجه تلاش‌های اسکوچیچ است
اسکوچیچ: ما فقط به صعود از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا راضی نیستیم
تداوم صدرنشینی الهلال با پیروزی مقابل الشارجه
عنوان هفتمی بهترین نتیجه رکابزنان ملی پوش در مسابقه جایزه بزرگ امارات
تیم ملی زورخانه‌ای ایران قهرمان جام جهانی شد
تراکتور ۲ - ۱ الدحیل قطر/ ️صعود شاگردان اسکوچیچ به مرحله بعد با کامبک دیدنی
سعید اسماعیلی برنده جایزه مسلط‌ترین فرنگی کار جهان شد
میترا نوری رئیس کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا شد
ترکیب تراکتور ایران مقابل الدحیل قطر مشخص شد
قرارداد سرمربی طارمی در المپیاکوس تمدید شد
تالاخادزه ایران به اردو برگشت
اعلام تیم داوری استقلال و المحرق
اعلام آخرین رده‌بندی سال ۲۰۲۵ فیفا؛ تداوم حضور ایران در رده بیستم
ماندن لژیونر ایرانی در روسیه قطعی شد
رونمایی FIVB از فرمت جدید قهرمانی جهان؛ انقلابی بزرگ در برگزاری مسابقات والیبال
پروجا قهرمان والیبال باشگاه‌های جهان شد
بررسی یک بازی مشکوک در فوتبال تهران
مشهد میزبان بازی استقلال و گل گهر شد
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
علی‌نژاد: صد درصد بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شد
تیم شطرنج ایران با ۲ مدال طلا چهارم جهان شد
پیراهن پرسپولیس برای برخی از بازیکنان گشاد است