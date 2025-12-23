یک رسانه یونانی در گزارشی به تمجید از مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور تیم ملی فوتبال مراکش در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، ایوب ال‌کعبی مهاجم المپیاکوس برای همراهی تیم ملی کشورش راهی این مسابقات شده و همین موضوع فرصت بیشتری را در اختیار مهدی طارمی، مهاجم ایرانی سرخ‌وسفید‌های یونان، قرار داده تا شانس حضور در ترکیب اصلی تیمش افزایش پیدا کند.

طارمی در هفته پانزدهم سوپر لیگ یونان و در دیدار المپیاکوس برابر کیفیسیاس، تنها گل تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند؛ دیداری که با تساوی به پایان رسید و از دست رفتن دو امتیاز، صدر جدول را در اختیار تیم آاک قرار داد.

در همین رابطه، سایت یونانی «agones» با اشاره به عملکرد مهاجم ایرانی المپیاکوس نوشت: اگر در سال‌های گذشته بار اصلی گلزنی در بندر پیرائوس بر دوش مهاجمان مراکشی بود، این فصل مهدی طارمی آمده تا شرایط را تغییر دهد. مهاجم ایرانی المپیاکوس شروعی چشمگیر در سوپر لیگ یونان داشته و با پیراهن سرخ‌وسفید‌ها عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشته است.

براساس این گزارش، آمار‌های طارمی به‌خوبی گویای تأثیرگذاری اوست؛ جایی که این مهاجم ۳۳ ساله با ثبت ۷ گل در ۱۰ هفته ابتدایی، عملکردی بهتر از مهاجمان قبلی المپیاکوس در همین بازه زمانی داشته است. ایوب ال‌کعبی در نخستین فصل حضورش ۵ گل در ۱۰ بازی ابتدایی به ثمر رسانده بود و یوسف العربی نیز در این مقطع به ۴ گل بسنده کرده بود.

نکته مهم در خصوص طارمی، میزان بالای کارایی و تمام‌کنندگی اوست. با وجود اینکه در برخی مسابقات به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده یا دقایق حضورش محدود بوده، اما همواره ارتباط مؤثری با دروازه حریفان برقرار کرده و نشان داده برای تأثیرگذاری، نیاز به زمان طولانی برای هماهنگی ندارد.

اوج‌گیری فنی این مهاجم ایرانی در مقطعی حساس برای المپیاکوس رقم خورده است. با توجه به غیبت ایوب ال‌کعبی به دلیل حضور در جام ملت‌های آفریقا، حالا طارمی به گزینه اصلی گلزنی تیم تبدیل شده است.

خوزه لوئیس مندلیبار، سرمربی المپیاکوس، نیز نگاه ویژه‌ای به تجربه و قدرت گلزنی طارمی دارد و این مهاجم ایرانی در دیدار‌های حساس پیش‌رو، یکی از مهره‌های کلیدی تیمش برای باقی ماندن در کورس قهرمانی به شمار می‌رود.

