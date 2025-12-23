کیفیت هوا روز سه شنبه در شهرستان های فردیس ، ساوجبلاغ ، کرج و نظرآباد برای تمام گروهها ناسالم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ایستگاه های سنجش، آلودگی هوا در شهرستان ساوجبلاغ ۱۸۴ ، فردیس ۱۵۷ ، کرج ۱۵۵ و نظرآباد ۱۶۴ ناسالم و در شهرستان چهارباغ ۱۴۷ برای تمام گرهها از جمله کودکان، افراد مسن ، بیماران قلبی و تنفسی ناسالم است .

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا "شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.