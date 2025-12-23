کیفیت هوا روز سه شنبه در شهرستان های فردیس ، ساوجبلاغ ، کرج و نظرآباد برای تمام گروهها ناسالم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ایستگاه های سنجش، آلودگی هوا در شهرستان ساوجبلاغ ۱۸۴ ، فردیس ۱۵۷ ، کرج ۱۵۵ و نظرآباد ۱۶۴ ناسالم و در شهرستان چهارباغ ۱۴۷ برای تمام گرهها از جمله کودکان، افراد مسن ، بیماران قلبی و تنفسی ناسالم است .

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا "شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.

برچسب ها: آلودگی هوا ، کیفیت هوا
خبرهای مرتبط
کیفیت هوای مشهد ۱۸ بهمن در شرایط سالم
کیفیت هوای مشهد ۱۹ بهمن در شرایط سالم
کیفیت هوای مشهد ۱۷ بهمن در شرایط سالم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نمایش دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز
آخرین اخبار
نمایش دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز
پیش‌دبستانی البرز و مقطع ابتدایی غیرحضوری شد
محور جدید کیانمهر–ماهدشت زیربار ترافیکی رفت
هوای دو شهرستان در البرز ناسالم شد
بازگشت آلاینده‌ها در البرز