وزیر ورزش و جوانان طی حکمی محمودرضا امیاری را به عنوان سرپرست دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن صادر شده از سوی احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان آمده است:
جناب آقای محمودرضا امیاری
نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری و در راستای سیاستهای دولت چهاردهم با بهرهمندی از کلیه ظرفیتهای موجود در راستای تحقق اهداف و برنامههای وزارت ورزش و جوانان تلاش مضاعف را معمول دارید.