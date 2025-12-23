ثبت نکردن موجودی برنج در سامانه جامع انبار‌ها به‌عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در بازدید مشترک نظارتی از انبار‌های نگهداری برنج، گفت: بازدیدها، بمنظور رصد انبار‌های برنج دپو شده و برخورد قانونی با محتکران و افرادی است که در عرضه برنج به بازار و مصرف‌کنندگان اخلال ایجاد می‌کنند.

او افزود: گران‌فروشی، احتکار و عرضه نکردن محصول در بازار، همگی جرم محسوب می‌شوند و با متخلفان برخورد خواهد شد.

شهیدی پور با تأکید بر لزوم ثبت ذخایر برنج در سامانه جامع انبار‌ها به انبارداران و فروشگاه‌های بزرگ هشدار داد که عدم ثبت موجودی، به‌عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی شده و با متخلفانی که تخلف آنها محرز گردید وفق ضوابط قانونی برخورد قانونی می‌شود.

او گفت: این بازدید‌ها بصورت مستمر و با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه اخلال در بازار برنج انجام می‌گردد و انتظار می‌رود با اقدامات نظارتی صورت گرفته، از افزایش غیرمنطقی قیمت برنج و جلوگیری از احتکار و دسترسی مردم به این کالای اساسی تسهیل شود.

