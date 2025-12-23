اگر چه مرورگر اینترنتی کروم شرکت گوگل در زمینه کسب محبوبیت رقبا را پشت سر گذارده، اما برای حفاظت از حریم شخصی کاربران انتخاب خوبی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی جدیدی که توسط موسسه دیجی تین در مورد خطرات مرورگر‌های اینترنتی برای حریم خصوصی کاربران انجام شده نشان می‌دهد که مرورگر ChatGPT Atlas بدترین مرورگر در این زمینه است.

با توجه به اینکه مرورگر مذکور توسط شرکت هوش مصنوعی OpenAI تولید شده و این شرکت‌ها برای ارتقای خدمات خود از اطلاعات خصوصی کاربران به طور گسترده استفاده می‌کنند، این امر نباید تعجب آور باشد.

مساله نگران کننده آن است که در طراحی این مرورگر اصلاً به حفظ حریم خصوصی توجه نشده است. ChatGPT Atlas در تمام آزمون‌های کنترل حریم شخصی شکست خورد. این مرورگر مانع از ردیابی کاربران توسط وب سایت‌های مختلف نمی‌شود و در زمینه حفظ اتصال و امنیت ناوبری بدترین رتبه را دارد. امتیاز این مرورگر از نظر شدت بی توجهی به حفظ حریم شخصی کاربران ۹۹ از ۱۰۰ است.

محبوب‌ترین مرورگر جهان، گوگل کروم، به عنوان دومین مرورگر بد از نظر حفظ حریم شخصی معرفی شد. با این حال، این مرورگر تنها اندکی بهتر از ChatGPT Atlas بود و امتیاز ۷۶ از ۱۰۰ را به خود اختصاص داد. ویوالدی با کسب امتیاز ۷۵ رتبه سوم را کسب کرد، در حالی که Edge شرکت مایکروسافت با امتیاز ۶۳ در رتبه بعدی قرار داشت.

مرورگر اپرا با امتیاز ۵۸ در رتبه بعدی است. Ungoogled با امتیاز ۵۵، فایرفاکس با امتیاز ۵۰، سافاری با امتیاز ۴۹ و داک داک گو با امتیاز ۴۴ در رتبه‌های بعدی هستند. برترین مرورگر از نظر احترام به حریم شخصی نیز مرورگر تور با امتیاز ۴۰ است.

دو مرورگر Brave و Mullvad Browser توسط این شرکت به عنوان مرورگر‌هایی معرفی شدند که بیشترین تمرکز را روی حفظ حریم خصوصی کاربران دارند.

منبع: فارس